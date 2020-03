Trío Chopin se presenta este domingo en el Museo de Antropología de Xalapa

Dentro de la programación que, domingo a domingo organiza en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, se ofrece un concierto del Trío Chopin, a partir de las 13:00 horas.



Este grupo artístico es el ensamble en residencia de la Universidad Veracruzana. Desde su fundación, en 1985, el Trío Chopin tuvo la finalidad de difundir la música de cámara abarcando un amplio repertorio del periodo barroco hasta nuestros días.



Grupo integrado por Agnieszka Maklakiewicz en el violín, Anna Maklakiewicz en el violonchelo y Leonardo del Castillo en el piano, ofrece este recital en el marco del Festival Beethoven 250, que es una programación del presente año celebrando los 250 años del nacimiento de Beethoven, para más información consulte la página https://www.uv.mx/difusioncultural/general/cartelera-festival-beethoven-250/.



Detallaron que la selección hecha para este programa inicia con el Concierto I. “Bienvenido a Viena”, integrado por los temas Allegro, Adagio cantábile, Scherzo. Allegro assai y Finale. Presto por el Trío no. 1 en mi bemol mayor Op. 1 no. 1; Adagio. Allegro Vivace, Largo con espressione, Scherzo. Allegro y Finale. Presto por el Trío no. 2 en sol mayor Op. 1 no. 2; y Allegro con brio, Andante cantábile con variazioni, Minuetto. Quasi allegro. y Finale. Prestissimo por el Trío no. 3 en do menos Op. 1 no. 3.



La entrada para esta presentación es libre para todo público. No se lo pierda.