Triste Navidad para trabajadores de Camerino Z. Mendoza ante falta de pagos

Una triste Navidad es la que pasarán más de un centenar de trabajadores del ayuntamiento de Mendoza, ya que ante la falta de entrega de las participaciones federales por parte del estado continúan sin poder cobrar una o dos quincenas y su aguinaldo.El personal, quien el pasado miércoles por la tarde tomó el Palacio Municipal, fue informado por las autoridades que no hay cómo cubrirles esos pagos pues no se tiene dinero para nada.Señalaron que se espera que el gobierno del estado deposite lo correspondiente a las participaciones hasta el día 27, por lo que el personal decidió que no laborarán hasta que les sea cubierto su sueldo y prestaciones.Los mismos ciudadanos comenzaron a verse afectados por esta situación, pues desde el jueves se dejó de dar el servicio de limpia, ya que el personal que laboraba en esa área es sindicalizado y de igual forma no ha recibido su pago.Desde el mes de septiembre, el ayuntamiento de Mendoza comenzó a resentir el recorte de 600 mil pesos de sus participaciones, las cuales les fueron retenidas sin que conozcan la causa, en tanto que las correspondientes a diciembre ni siquiera le han llegado a la fecha.