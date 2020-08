Tropiezan reformas contra violencia política de género; Gobernador veta cambios

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez vetó la reforma que armoniza las leyes, en materia de violencia política en razón de género al regresarla al Congreso del Estado para que sea valorada.



Se trata de una seria de reformas y adiciones a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.



Con las reformas se pretendía fortalecer la participación política de las mujeres en Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos y en todo tipo de participación o actuación en dicho ámbito.



Además de hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación en materia político-electoral para las mujeres inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.



Asimismo, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.



Con la armonización al Código Electoral Estatal, la persona que haya sido sancionada o sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de elegibilidad, si se postula a una candidatura y se considerará como una falta grave si comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.