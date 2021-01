Trump admite derrota definitiva; se compromete a garantizar transición "suave"

Poco más de dos meses después de haber sido derrotado en las urnas, por primera vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció definitivamente su derrota, y dijo que una nueva administración asumirá el 20 de enero.



Sin hablar por primera vez de fraude electoral, o elección robada. Un Trump calmado salió en un discurso transmitido en Twitter, que marcó su regreso a la red social de la que fue suspendido por 12 horas por “incitar a la violencia”, condenó la irrupción en el Capitolio y dijo que Estados Unidos “es y siempre debe ser una nación de ley y orden”.



“Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han ensuciado la democracia estadounidense. A quienes se involucraron en los actos de violencia y destrucción, no representan a nuestro país y a quienes rompieron la ley, pagarán”, advirtió.

Reconoció que no le quedan opciones, porque recurrió a todas las vías legales posibles para desafiar los resultados electorales.



“Ahora, el Congreso certificó los resultados. Una nueva administración tomará posesión el 20 de enero. A partir de ahora me enfocaré en garantizar una transición suave, ordenada y sin interrupciones del poder”, manifestó.



Acto seguido, afirmó que “este momento exige sanar y reconciliarnos”.

Habló de los desafíos por delante. De la pandemia de coronavirus que “ha cobrado incontables vidas” y dañado la economía.



“Derrotar esta pandemia y reconstruir la economía más grandiosa en la Tierra requerirá que todos nosotros trabajemos juntos”. Explicó que es momento de “revitalizar los lazos sagrados del amor y lealtad que nos unen como una familia nacional”.



Y a su manera, se despidió, por primera vez, sabiendo que en dos semanas dejará el cargo. “A los ciudadanos de nuestro país, servir como su presidente ha sido el honor de mi vida y a todos mis maravillosos partidarios, sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje apenas está empezando”.





Pence rechaza invocar la enmienda 25 para destituir a Trump



Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se opone a invocar la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump, pese a la presión de los demócratas y algunos republicanos, informa el New York Times el jueves.

Pence no se ha referido en público sobre la idea de apelar a un mecanismo jamás usado en la historia de Estados Unidos, aunque el diario cita a una persona cercana al vicepresidente que confirmó su negativa.



Los pedidos de destitución de Trump se multiplicaron luego de que el miércoles sus seguidores, a los cuales el mandatario había enardecido poco antes, invadieron y cerraron el Congreso cuando se aprestaba a certificar el triunfo electoral del demócrata Joe Biden.



Los demócratas pidieron que se tomara la medida pese a que solamente quedan 13 días de mandato del republicano.



"Esta es una emergencia de la mayor magnitud", dijo la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



"Al incitar a la sedición, como él lo hizo el miércoles, debe ser destituido del cargo".



El Times dijo que la postura de Pence es respaldada por varios miembros del gabinete, cuyo apoyo necesita en caso de apelar a la enmienda.



El diario agregó que esos funcionarios "ven el esfuerzo como algo que se sumará al actual caos en Washington en lugar de detenerlo".