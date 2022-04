El expresidente de EU, Donald Trump, estuvo el sábado en un mitin en Ohio, en el que apoyó a JD Vance, para sustituir al senador retirado Rob Portman. Trump aprovechó el mitin para hablar sobre el presidente Joe Biden, criticando las políticas demócratas en la frontera entre Estados Unidos y México.En un momento declaró: "Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto, del jefe, que resulta ser el Presidente, un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan (...)".Recordó que este representante mexicano se rió cuando le dijo: "Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis. Me miró y me dijo algo como: ¿Gratis? ¿Por qué haríamos eso? Le contesté: Necesitamos algo llamado Quédate en México".Declaró que el representante de México indicó que "no consideraremos hacer eso".Trump dijo que le respondió: "Soy el Presidente de EU, no puedes ordenarme".Indicó que lo amenazó: "Ahora es viernes (...) y el lunes voy a poner 25% de aranceles" a la importaciones mexicanas."Luego me vio y me dijo: Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera. Sería un honor tener el Quédate en el Maldito México, ¡queremos tener el Quédate en México", narró Trump. "Nunca he visto a nadie doblarse así", siguió el exmandatario.Si bien Trump no lo dice, el programa Quédate en México inició con la administración del Presidente López Obrador.El expresidente estadounidense, Donald Trump, propuso el pasado 22 de abril, emular al mandatario ruso, Vladimir Putin y enviar una “fuerza de pacificación” a la frontera con México.En una entrevista para el programa radiofónico The Clay Travis and Buck Sexton Show, Trump fue cuestionado sobre la decisión de Putin de reconocer la independencia de los territorios separatistas ucranianos de Donetsk y Lugansk y de enviar lo que el jefe de Estado ruso llama fuerzas para “el mantenimiento de la paz”.“Vi en televisión lo que dijo -Putin- y pensé, 'esto es una genialidad'. Putin declara una gran porción de Ucrania, Putin la declara independiente. Es maravilloso… ¿Qué tan inteligente es eso? Y va a entrar y a ser un pacificador. Es la fuerza de paz más fuerte”.A decir de Trump, “eso podríamos hacer en nuestra frontera sur. Es la fuerza de paz más fuerte que haya visto. Había más tanques del ejército de los que haya visto. Van a mantener la paz, sin duda. Piensen en ello. Aquí hay un tipo muy inteligente… Lo conozco muy bien. Muy, muy bien”.