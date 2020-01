Trump podría perder no sólo su reelección, sino el liderazgo mundial de EU

Ante el odio internacional que se ha ganado como pocos, la guerra en la que parece querer enfrascar el presidente estadounidense Donald Trump al mundo podría no resultar como lo espera, consideró el analista político Juan Hernández Mercado.



Indicó que Estados Unidos destina el 60 por ciento de su presupuesto a los gastos de defensa, por lo que su economía se sigue sustentando en la guerra, lo mismo que ocurría en el siglo pasado.



Ante ello, señaló, las afirmaciones del presidente Trump de que el asesinato del general Qasen Soleimani de Abu Mahdi al Muhandis era necesario porque “planeaba matar a muchos” estadounidenses parece ser sólo una excusa para disfrazar los grandes intereses de su país, a los cuales es dócil.



Mencionó que tan dócil es, que en su política exterior mantiene un discurso sobre el narcotráfico y el paramilitarismo que ha tenido ocupados a los gobiernos, en particular de América Latina.



Agregó que, si a ello se suman los errores de la “izquierda” en Venezuela y Nicaragua, se ve un escenario ideal para la construcción de una coalición favorable a los intereses de Estados Unidos.



Reconoció que hoy parece viable que Irán use su potencial nuclear, pero la economía de guerra podría no dar los resultados esperados, pues al momento el dólar está a la baja, lo que podría llevar a Trump a perder la reelección, y si se llegan a dar actos terroristas en ese país, se deterioraría su hegemonía mundial y su economía.



En ese contexto, expuso, “la geopolítica y el mundo que hoy conocemos habrá cambiado para siempre y México deberá definir qué tanto consolida su relación con su vecino del norte”.