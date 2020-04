Túneles sanitizantes podrían no desinfectar el coronavirus y causar daños

Este miércoles, la Secretaría de Salud dio a conocer que el uso de arcos y túneles de sanitización podrían no lograr inactivar al virus SARS-CoV-2 y causar otras complicaciones, como daños a las vías respiratorias.



La dependencia informó que, hasta la fecha, no existe evidencia sobre la eficiencia de estos sistemas para llevar a cabo una buena desinfección. Además, detalló que la concentración de los productos químicos para desinfectar podría ser insuficiente para inactivar al virus, por lo que “existe más riesgo en su propagación”.



Por otra parte, la inhalación de estas sustancias pueden causar: daños a las vías respiratorias, tos, estornudos e irritación de los bronquios, ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas.



Salud destaca que “estas tecnologías podrían causar una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención”.



Estos túneles se han instalado en diversos estados del país: Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Veracruz e Hidalgo.



Cabe destacar que este sistema de desinfección ha sido implementado por hospitales o centros médicos públicos, ya que, hasta el momento, no existe alguna indicación por parte de las administraciones locales o federales.



Subsecretario no recomienda su uso



En el reporte diario de la incidencia del coronavirus de este miércoles, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, desestimó la eficacia de los denominados túneles sanitizantes.



El funcionario no recomendó el uso y diseminación de estas tecnologías hasta que sea evaluada científicamente su efectividad.



Anteriormente, la Secretaría de Salud aclaró que a la fecha, no existe evidencia sobre la eficacia de los sistemas para realizar una desinfección efectiva de los usuarios, sobre todo del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus.

"La concentración del desinfectante podría ser insuficiente para inactivar al virus, y el aerosol generado puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, aumentando el riesgo de dispersión del virus" había alertado la dependencia.



La SS apuntó que tales tecnologías pueden generar una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia.