Turismo de aventura en Jalcomulco espera repunte en Semana Santa

Empresarios de turismo de aventura en Jalcomulco esperan que, en la próxima temporada vacacional correspondiente a la Semana Santa, haya mayor afluencia.



Al respecto, el gerente de “Turismo de Aventura Kachikin”, Irvin Bonilla, admitió que debido a la pandemia es poca la presencia de paseantes en la zona, no obstante, dijo que están esperanzados en que la situación mejore con las vacaciones.



“Las cosas no han sido fáciles, nos cerraron por varios meses, en la reapertura sí empezó a venir gente pero hay mucha gente que se está cuidando y es lógico, esperamos que para los siguientes meses empiece a llegar el turismo y ahora con lo de la vacuna pues ojalá venga más gente”, dijo.



Sin embargo, señaló que están en incertidumbre, debido a que ignoran si habrá permisos para operar o restricciones en Semana Santa.



“Sería adelantado pensar que va a ser buena, todos estamos con los ojos cerrados, no sabemos si la gente va a venir o no. Hemos seguido las normas para evitar contagios, no sabemos si habrá Semana Santa y si habrá permisos con los protocolos”, detalló.



En este sentido, precisó que además de las medidas de sana distancia, uso de gel antibacterial y cubrebocas obligatorio que recomienda la Secretaria de Salud, adoptaron el protocolo “burbuja”, el cual fue muy bien aceptado por el turismo, pues le genera confianza el no interactuar con otros grupos.



“El protocolo burbuja ha sido bien aceptado y ha generado confianza entre los turistas, pues las familias no interactúan con otras familias y no comparten balsas o transporte con otras familias. Las cosas han estado muy difíciles para las más de 20 empresas de turismo de aventura, no ha sido nada fácil para los que vivimos del turismo”, finalizó.