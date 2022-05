Turismo Xalapa sigue sin poder utilizar página web creada en Gobierno de Hipólito

La Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Xalapa sigue sin poder utilizar la página turística "Visita Xalapa", que se diseñó en el Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero y que supuestamente costó 2 millones de pesos.Lo anterior, dijo el encargado del área, Josué Vázquez González, porque la Contraloría Municipal todavía sigue revisando el contrato que firmó la administración anterior con la empresa encargada de su elaboración."La página se encuentra en un proceso de observaciones, aún no podemos implementarla, ni usarla hasta que ya quede el fallo final por el Órgano Interno de Control. De momento no se encuentra en uso", precisó.En la entrevista, puntualizó que este sitio web cuenta con la información que fue cargada durante la gestión de Rodríguez Herrero."Del tema turístico más que nada era falta de contenido de unos videos en calidad de realidad aumentada y otro tipo de gráficos pero más allá de eso no se encontraron anomalías", aseveró Vázquez González.Cabe recordar que este "sistema digital" contemplaba videos, proyecciones y base de datos pero quedó inconcluso, de ahí que se esté auditando todo el proceso para deslindar responsabilidades.Según se lee en la página www.visitaxalapa.com, la plataforma está especializada en reproducción de video, en el cual el usuario puede visualizar, compartir o comentar, dicho material; y cuenta con la configuración SEO para que, al realizar una búsqueda sobre dichos atractivos, el video se muestre en la sección de resultado de Google y se pueda acceder mediante un enlace a la página web.Para su elaboración, se añade, se realizó estudio a fondo, análisis, estrategia e implementación de una arquitectura de posicionamiento en buscadores internacionales, brindando la visibilidad de la página web turística del Ayuntamiento de Xalapa, en las búsquedas y palabras clave realizadas desde otros países en el idioma y buscadores más populares en cada país.