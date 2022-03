Turistas aprovechan hasta último día de puente; playas jarochas llenas de gente

El puente vacacional provocó que playas de Veracruz nuevamente se llenaran con bañistas provenientes de varias partes del país; los turistas disfrutan del mar y para algunas familias estas son las primeras vacaciones después de dos años de pandemia.Desde el viernes 18 de marzo, la afluencia fue incrementando y el domingo fue el día con mayor presencia de visitantes.“Ya era el momento, ya teníamos mucho tiempo de no salir; son las primeras vacaciones después de dos años, a los niños ya les urgía salir a vacacionar. Todo muy bien”, dijo Karla, de la Ciudad de México.Los visitantes están contentos con las playas, disfrutan y llegan en familia para aprovechar de este puente vacacional.Este lunes, los turistas no dejaron pasar las últimas horas de descanso y decidieron continuar con sus vacaciones.“Hacen falta bolsas de basura para que no se tire al mar. Venimos a aprovechar el puente vacacional con la familia y estar un rato por acá, disfrutar de la playa, el acuario al rato e ir a Boca del Río a dar una vuelta. Está excelente todo, hay que aprovechar los días de asueto”, dijo José Alberto, turista de Puebla.Además, los comerciantes reportaron aumento en sus ventas “llegó turismo, eso fue lo bueno. Estuvo muy bien este fin de semana, gracias a Dios. Ya se ve que el turismo empieza a salir“, dijo José Manuel, comerciante de la zona.El puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez ha sido un favorable preámbulo de la Semana Santa.