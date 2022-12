Turistas van al Malecón de Veracruz Puerto a experimentar el “norte”

A pesar del viento del Norte con rachas violentas en la costa de Veracruz, los turistas no dejan de pasear en el Malecón, aun cuando no pueden mantenerse en pie y caminan sosteniéndose entre sí, no dejan pasar la foto.Algunos afirman no les había tocado ver un fenómeno natural de esta magnitud y aprovechan para tomar registro de la marejada y vientos.“Del Estado de México, llegamos anoche y esta tranquilo, nos tocó caminar y de repente hoy escuchamos el sonido del aire en las ventanas del hotel, bajamos y no se puede ni ver”, dijo Joaquín.Otros todavía con las maletas, no perdieron la oportunidad de divertirse un rato entre las ráfagas, la manejada y el paisaje del Malecón.“La ventolera esta fuerte, hay mucho viento, si había visto el aire acá, pero no tan fuerte”, indicó Mariana.Las rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora, se mantendrán durante este viernes y permanecerá hasta el próximo domingo.