Twitter suspende cuenta de Trump permanentemente, por "riesgo de incitar a la violencia"

Twitter anunció este viernes que ha suspendido permanentemente la cuenta en la red social del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ante "el riesgo de una mayor incitación a la violencia" por su parte.



La red social había borrado varios tuits del mandatario, que no ha dejado de disputar la legitimidad de su derrota electoral en noviembre, y ya había suspendido su cuenta por 12 horas antes de reactivarla el jueves.



La compañía dijo que "después de una revisión detallada de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia.



"En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción. Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente.



"Sin embargo, dejamos en claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación".



Al detallar su decisión, la red social argumentó que dos tuits del viernes del mandatario saliente "deben leerse en el contexto de hechos más amplios en el país y las formas en que las declaraciones del presidente pueden ser movilizadas por diferentes audiencias, incluso para incitar a la violencia, así como en el contexto del patrón de comportamiento de este relato en las últimas semanas".



En un tuit, Trump agradeció a los que votaron por él, dijo que tendrá una voz gigante en el futuro y que no serán irrespetados ni tratados injustamente.



En el otro, el mandatario indicó que no iría a la inauguración de la presidencia de Joe Biden. Ese mensaje, dijo Twitter, podría ver como una declaración más de que la elección no fue legítima. También mencionó que el tuit podría interpretarse como si el republicano dijera que la inauguración sería un objetivo "seguro" para la violencia porque no asistiría.



La otra declaración del mandatario saliente sobre los patriotas estadounidenses sugirió que "planea continuar apoyando, empoderando y protegiendo a quienes creen que ganó las elecciones", dijo Twitter.



Facebook e Instagram ya bloquearon indefinidamente a Trump al menos hasta que acabe el traspaso de poder.



La cuenta de Trump en su red social preferida había sido suspendida durante 12 horas esta semana después que una turba violenta de sus simpatizantes irrumpiera en el Congreso para tratar de impedir que confirmara la victoria del presidente electo Joe Biden.



Trump publicó un video en Twitter en el que describió a los miembros de la turba como gente “muy especial” y les dijo que los amaba. Cinco personas murieron en la irrupción, incluyendo un oficial de policía del Capitolio.