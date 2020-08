Tzonámatl, Chicontepec, en donde los asuntos comunitarios son “cosas de hombres”

Por asistir a una asamblea comunitaria el 2 de febrero de 2019, el subagente municipal de Tzonámatl, en Chicontepec, aplicó una multa de 100 pesos a un grupo de mujeres de dicha congregación en lo alto de La Huasteca veracruzana.



Dicha reunión sirvió para actualizar el reglamento interno de la comunidad y entre los acuerdos aprobados por los varones resaltó el de excluir a las mujeres de la toma de decisiones en Tzonámatl.



El 1° de febrero de 2019, el Subagente Municipal y la Vocal Comunitaria convocaron, casa por casa, a los hombres de Tzonámatl para participar en la asamblea pública del día siguiente.



De acuerdo con la relatoría de hechos contenida en la recomendación 103/2020 emitida por la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, el Subagente advirtió que a la reunión "sólo debían acudir los faeneros y que sus esposas no serían admitidas porque las decisiones tenían que ser tomadas por los hombres".



Al día siguiente, sábado 2 de febrero, los varones de Tzonámatl acudieron a trabajar al campo mientras las mujeres asistieron a la asamblea en el auditorio de la congregación a pesar de la prohibición vigente.



El subagente, en respuesta, advirtió que la asamblea no tomaría en cuenta la asistencia de las mujeres y como sanción los esposos de las presentes pagarían una multa de 100 pesos.



Y a modo de compensación, el funcionario les dijo que se convocaría a las esposas de los jornaleros a reuniones "de otro tipo o de menor importancia" en Tzonámatl.



Una de las agraviadas le reclamó al Subagente el derecho como habitante a participar en la comunidad y él respondió que tales decisiones son "cosa de hombres" y por lo tanto las esposas no tienen "por qué meterse", relata el documento de la CEDH.



La asamblea comenzó con las esposas de los faeneros presentes pero sin derecho a voz ni voto y entre los cambios al nuevo reglamento se incluyó el de no considerar a las mujeres en las decisiones de la congregación.



Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 103 ante la violación de los derechos a la igualdad y a la no discriminación contra las mujeres por parte del subagente municipal.



La recomendación, dirigida al presidente municipal de Chicontepec Pedro Adrián Martínez Estrada, emplaza al Ayuntamiento a aplicar procedimiento administrativo contra el subagente de Tzonámatl, además de iniciar acciones de capacitación en derechos humanos a los servidores públicos.