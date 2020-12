Este martes arrancó formalmente la operación de la plataforma Uber en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.



De acuerdo con María Eugenia Zurita, directora de Comunicación de Uber en México, a partir de este 15 de diciembre, los ciudadanos de estas ciudades podrán descargar esta App disponible para iOS y Android.



“Estamos muy contentos de iniciar este viaje en Veracruz, en donde sabemos que en los últimos 3 años, más de 1.3 millones de personas han buscado e intentado solicitar viajes mediante la App. Incluso, recientes encuestas realizadas en medios de comunicación, muestran que el 91 por ciento de la población apoya nuestra llegada al Estado”, dijo.



De acuerdo con Zurita, Uber estima generar en un año más de 2 mil oportunidades de autoempleo para todos aquellos interesados en convertirse en socias y socios conductores de la aplicación en Veracruz.



"Los invitamos a registrarse a la aplicación de Uber y que puedan autoemplearse; lo cual a su vez propiciará la reactivación económica y el desarrollo del Estado de Veracruz, sin mencionar el apoyo que nuestra tecnología brindará al turismo una vez que éste se reactive ", mencionó.



La empresaria puntualizó que lograron activar esta plataforma en Veracruz luego de que este año un Juez Federal emitió una sentencia definitiva en la que reconoce que servicios como los de Uber no se encuentran regulados dentro de la actual Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz, la cual ofrece un marco para el transporte público y no para el privado, como el que se intermedia y contrata mediante la App de Uber.



Por tal motivo, no existe restricción alguna con sustento legal para que ciudadanos cuenten con nuevas alternativas privadas y tecnológicas de movilidad, además de autoemplearse a través de ellas.