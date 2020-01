UGOCEP pide a AMLO reunirse con organizaciones campesinas para lograr cercanía

El dirigente nacional de la UGOCEP, Luis Gómez Garay, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se siente a dialogar con las organizaciones campesinas para lograr cercanía con el sector.



Afirmó que la ruptura de relaciones entre el Ejecutivo federal y los líderes campesinos fue “extremista” y no beneficia al sector.



“Necesitamos ir avanzando, en que podamos ir dialogando, que podamos platicar, los extremismos nunca han sido buenos para el país. Él ha planteado desde el inicio de su mandato que no va atender a ninguna organización”, señaló.



En el marco de la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria, afirmó que la separación del Presidente con las organizaciones campesinas es histórica “no hay una relación de cercanía con el Presidente, eso es histórico, al menos desde que empezó su gobierno, pese a que en el pasado, durante la campaña, acordaron con él impulsar el tema agrario”.



Gómez Garay lamentó que el presupuesto para el campo vaya disminuyendo e incluso dependencias, como el Registro Agrario Nacional, están prácticamente desmanteladas y sin operar.



Esta situación es preocupante para el sector campesino y hasta el momento, no han tenido acercamiento para abordar las urgencias en el sector.



“El sector agrario está desmantelado, no hay presupuesto visible para la Procuraduría Agraria, no tiene presupuesto el Registro Agrario Nacional, el sector agrario de la SEDATU está desmantelado, ustedes pueden dar una vuelta por la SEDATU para ver la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y ven que hasta los escritorios ya están patas para arriba porque no hay empleados”, señaló.