UIF congela cuentas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.Fuentes federales confirmaron que la orden de inmovilizar las cuentas de Macías fue enviada este 10 de enero, fecha en la que se realizó la última audiencia en el proceso de extradición al que está sujeta en el Reino Unido.Marco Antonio del Toro, abogado de la acusada informó a EL UNIVERSAL que aún no han sido notificados de la orden de bloquear las cuentas, pero explicó que su clienta ya no tiene cuentas bancarias en México.“La pregunta es cuáles, ya que no tiene cuentas. Independientemente de ello, nos abre la puerta para promover amparo contra ese acto y profundizar en violaciones en México”, señaló el abogado.Este martes la defensa de Macías Tubilla indicó que durante la audiencia del lunes se determinó que el próximo 17 de febrero se emitirá la resolución final en el proceso de extradición.La exesposa de Duarte pidió asilo político al Reino Unido desde el año 2019, cuando fue detenida y dicho trámite aún no se ha resuelto.Del Toro indicó que en marzo próximo la defensa debe presentar diversos argumentos al gobierno del Reino Unido para que posteriormente dicte resolución.