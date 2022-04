Última llamada: aplicarán refuerzos y dosis antiCOVID a rezagados en Xalapa

El Delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer la campaña de Vacunación antiCOVID "Más vale tarde que nunca" con la que buscan aplicar las dosis de refuerzo o las segundas inyecciones a quienes por diversos motivos no la pudieron recibir en su momento."Este programa como dirían los del Gobierno Estatal es su última llamada, que no falte nadie (...) Tiene que ver con que se abre la oportunidad de una ronda más, en todo el mes de abril vamos a ir municipio por municipio a que los que no se han aplicado la dosis de refuerzo lo hagan, a que a quien le falta alguna vacuna vaya; quien no se ha vacunado, vaya", comentó en conferencia de prensa.En ese sentido, dijo que en Xalapa las inoculaciones serán los días lunes 11 de abril y martes 12 de abril, a las que podrán asistir no sólo los residentes de la Capital sino también de municipios aledaños como Banderilla, sin importar que próximamente estarán en esa demarcación."Si se les facilita de los municipios conurbados como Banderilla u otros, que también quieran venir, aunque después vayamos a sus municipios, pueden venir de manera ordenada, vamos a estar aquí dos días previos a la Semana Santa", informó.Además, el funcionario federal expuso que también inmunizarán a los jóvenes mayores de 15 años que les falte el segundo "pinchazo", pues los módulos estarán trabajando."Ayer (miércoles) empezamos, hoy seguimos en Tantoyuca, Ozuluama; mañana viernes vamos a estar en Platón Sánchez, Zempoala, Álamo, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Huatusco, Ixhuatlán, Zongolica, Camerino Z. Mendoza, Veracruz y Boca del Río en el Pirata Fuentes y así vamos a seguir todos los días", enumeró Huerta Ladrón de Guevara.Adelantó que fue convocado para el próximo lunes a una reunión en la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar el tema de la inoculación contra el Coronavirus, tanto con el Gobernador como con el Secretario de Salud en Veracruz."Seguramente nos darán más orientaciones pero aquí con la bondad del Gobierno Estatal y la coordinación de las áreas sustantivas del IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, toda la fuerza médica federal vamos a abrir el 14, 15, 16 y 17 de abril opciones para que la gente se vacune", reiteró.En ese sentido, acotó que éstas estarán disponibles el 14 de abril en las demarcaciones de Chontla, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tenochtitlan, Juchique de Ferrer, Alpatláhuac, Maltrata, Aquila, Actopan, Amatitlán y Otatitlan; el 15, corresponderá Tamalín, Tantima, Huayacocotla, Zacualpan, Vega de Alatorre, Tlapacoyan, Jamapa y Tepeczintla.Mientras que el 16 será el turno de Totutla y el 17 en Zontecomatlán, Zozocolco, Mecatlán, Chocamán y Ilamatlán."Son municipios más serranos, se está aprovechando sábado y domingo para abrir pero también jueves y viernes. Ahora habrá dos opciones, se va a atender en centros de salud de esos municipios de 8:00 a 18:00 horas, si hubiera demanda o en algún otro punto que dependiendo de las características de cada municipio les estaremos informando", manifestó Manuel Huerta.