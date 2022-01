Última semana de diciembre fue la mejor para hoteleros de Veracruz-Boca del Río

La última semana de diciembre fue la mejor en ocupación hotelera en todo el 2021 en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, alcanzando el 75 por ciento, afirmó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.Si bien la expectativa para todo el mes era alcanzar un 60 por ciento, esta cifra no se alcanzó porque los primeros días del mes la afluencia de visitantes estuvo baja, no obstante, el repunte fue importante al cierre del año, dejando números positivos para el sector.“Tuvimos un buen diciembre, habíamos tenido un año muy complicado pero diciembre se comportó muy bien, sobre todo la segunda mitad de diciembre. Fue el mes con más venta del año 2021 y se registró en la plaza un promedio de ocupación de 52.5 por ciento, la expectativa era 60, no se llegó por las primeras dos semanas fueron bajos, de 33 a 40 por ciento, la última semana fue de 75 por ciento promedio”, dijo.El empresario hotelero indicó que este bimestre se espera baja en ventas, debido al registro en aumento de casos de COVID-19, sin embargo, el impacto económico que ha dejado cada ola de contagios ha sido menor.Por tanto, esperan que la disminución en materia hotelera no sea tan crítica en comparación con el 2020.“El impacto económico ha ido disminuyendo, la primera ola fue con cierre de hoteles, la segunda ola, ya no traíamos cierres pero sí ocupación baja; posteriormente lo que hemos observando es que sí hay bajas en las ventas cada vez que hay aumento de contagios pero ya no llega a ser tan extremo como las primeras veces”.Lois Heredia precisó que durante los primeros días de enero, la ocupación hotelera todavía se mantuvo, a partir de esta segunda semana la baja ya será considerable.