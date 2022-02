Ultrajes debe derogarse en Veracruz en su totalidad: MC

Diputados de oposición afirmaron que la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, que remitió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, está incompleta y debe ser modificada, pues hay que eliminar definitivamente dicho tipo penal que está afectando a la ciudadanía y no sólo a delincuentes que agreden a los elementos de seguridad.La diputada plurinominal de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, informó que pidió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que le permitan participar en la dictaminación, pues busca que se hagan las adecuaciones pertinentes al proyecto, aunque ella no integre dicha comisión.“Tenemos que aprobar lo que a la ciudadanía le está afectando; no tenemos sólo que levantar la mano o emitir una votación sólo por cumplir, tenemos que analizar de fondo y debatir para velar por el bien de la ciudadanía (…)”.“Ellos tienen mayoría, votaremos en contra si es que no viene completo y no porque estemos en contra de la derogación sino porque tiene que ser completo, debe de haber debate y conciencia de la mayoría del Congreso”, opinó en entrevista.Recordó que el Mandatario sólo propuso derogar el artículo 331 del Código Penal pero dejando intacta la disposición “espejo” contenida en el artículo 371 Quinquies, la cual también debe ser derogada.En su iniciativa, García Jiménez pidió la derogación del artículo 331 advirtiendo que se dejará un “vacío legal” para tipificar agresiones hacia policías y elementos de Seguridad Pública, aunque únicamente eliminando el primer numeral “se acatará” la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 146/2021.“Tendremos que ver cómo viene el dictamen, tendremos que analizar y que ver si la votación es a favor de nosotros; tenemos que hacer todo lo necesario para que se incluya también al artículo 371”, mencionó Callejas Roldán.Apenas la semana pasada la Presidencia del Congreso local informó la recepción de la iniciativa, enviada por el Gobernador del Estado, comenzando el proceso legislativo en donde se pueden realizar adecuaciones al dictamen por parte de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales integrada por el diputado de Morena, Luis Fernando Cervantes Cruz, como presidente; Marlon Eduardo Ramírez Marín, como secretario y la morenista Rosalinda Galindo Silva, como vocal.