Ultrajes “no es necedad, sino necesidad” en Veracruz, admiten diputados morenistas

Al afirmar que conservar el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado no es una “necedad”, la fracción de MORENA en el Congreso local también rechazó desacatar la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que requería la derogación del tipo penal.A nombre del Grupo Legislativo del partido guinda, el diputado Luis Antonio Luna Rosales dijo que únicamente se eliminaron las fracciones II y IV puesto que las leyes deben ser claras y precisas, sin dejar margen a ambigüedades e interpretaciones erróneas.Durante la sesión extraordinaria de este domingo, el legislador insistió en la necesidad de mantener el delito dentro del Código Penal de Veracruz.“El objetivo de conservar este delito en la legislación punitiva no es una necedad sino una necesidad y muy concreta: fortalecer el ambiente de respeto y cuidado que debe imperar en la relación entre la ciudadanía y las y los servidores públicos que representan a la autoridad.“El presente dictamen no representa un desacato a la recomendación emitida por la CNDH, puesto que afín de entregar herramientas a los servidores públicos que en el ámbito de su competencia auxilian para alcanzar un verdadero orden público se pretender conservar el delito de ultrajes a la autoridad previsto por el Código Penal del Estado de Veracruz sin que ello implique los particulares se encuentren impedidos de expresar sus inconformidades o disgustos frente a las mismas respecto a su actuación”, expresó.No obstante, Luna Rosales reconoció que las fracciones II y IV del artículo 331 del Código Penal podían dar pie a violaciones a Derechos Humanos al generar diferentes interpretaciones, de aquí que se procedió a su eliminación en la sesión de este domingo.El diputado pidió recordar a los elementos que han fallecido en cumplimiento de su deber y también a sus familias.“Para dimensionar la trascendencia de que el delito de ultrajes a la autoridad debe subsistir en nuestra legislación penal, tenemos que situarnos en el papel que realizan quienes sirven al Estado, principalmente en materia de seguridad pública”, dijo.Finalmente agradeció la participación de especialistas en Derecho, así como al Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y en Defensa de los Derechos Humanos.