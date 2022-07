Buenas tardes, quisiera se expusiera una situación que me sucedió en la Unidad de Medicina Familiar 10 de XalapaHoy, con síntomas de COVID, acudí a la UMF 10 y me negaron la prueba, argumentando que dieron únicamente 154 folios para hoy lunes. Acudí a otra dirección, a prestaciones médicas y todos con la misma respuesta, que hasta mañana a partir de las 5:00 se continuaría con las pruebas.¿Qué le pasa al IMSS? Estamos en la quinta ola de contagios y se ponen con sus moños. Tengo comorbilidades: diabetes, hipertensión, obesidad y a las 12 del día ya no había folios.Ojalá puedan dar continuidad al tema.Gracias por su atención.Arriola Muñoz Leticia.