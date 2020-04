Un año sin él, un año sin Teodoro Cano

El día de hoy se cumple un año de su partida, un año sin un esposo, sin un hermano, sin un padre, sin un abuelo, sin un bisabuelo y sobre todo sin un gran maestro. Hoy, a un año de su muerte, sentimos todos, el significado de su ausencia, aún sin entenderla.



Aún pensamos que llegaremos a casa, en Pino Suárez, y lo encontraremos allí sentado en su sillón, leyendo el periódico, o platicando con mi mamá, su esposa, su compañera de vida, o algún otro hermano o nieto que lo fue a visitar. Siempre con su bella, grandiosa y acogedora sonrisa, como si al verlo a uno, su mundo se llenara de lo que él más necesitaba en ese momento, nuestra compañía, nuestras pláticas de lo que estábamos haciendo, de nuestras inquietudes, de nuestros anhelos.



Queremos entender ¿Por qué no hubo una despedida con él?, ¿Por qué no hubo un previo aviso para él ni para nosotros su familia? Y hoy, un año después de pensarlo y reflexionarlo, me quiero contestar para consolarme y consolar a mi familia y todos los que lo amamos: porque él ya estaba preparado para su partida, había dicho lo que tenía que decir (y fue un hombre de pocas palabras), había hecho lo que tenía que hacer, había disfrutado lo que tenía que disfrutar…en fin, había vivido lo que tenía que vivir.



Su última entrevista en el parque Juárez de Xalapa, de Ana Lilia Martínez Segura e Ignacio Reyes, en el programa de “Reconociendo todas las voces” de TV Más, tan solo una semana antes de su vuelo (al fin, volador, hombre pájaro), lo demuestra. Para nosotros sus hijos, su vida, en esa soledad como el artista, rodeado de sus alumnos como el maestro y de nosotros su familia como el padre, fue nuestra gran lección.



Hoy en día, su grandiosidad, se refleja en esa sencillez con la que vivió y se relacionó con el otro, en su portentosa obra artística y en la humanidad que esta proyecta, que nos hace reflexionar en la esencia de nuestras vidas, mensaje universal que resulta tan pertinente ante esta situación de pandemia que vivimos y que no presenció.



Él, mi papá, el Maestro Teodoro Cano, totonaco, papanteco, veracruzano y mexicano, es un hombre universal, está actual, vive entre nosotros, su luz, llena nuestro espacio y su obra, los mensajes que emanan de ella, gritan a los hombres del mundo…Regresen a su esencia.



Nota. Mucho agradeceremos a quien desee unirse para hacer una oración a las 7 pm desde sus casas, hora que se llevará a cabo una misa a puerta cerrada en la Iglesia de María Madre en Xalapa, Veracruz.