Un circo se convertirán Cámara de Diputados y Congreso local: Abogados de las Altas Montañas

En un circo se convertirá la Cámara de Diputados federal y el Congreso local con las propuestas de candidatos que están haciendo hoy los partidos políticos, indicó José Antonio Aguilera Herrera, vicepresidente del Colegio de Abogados Orizaba-Altas Montañas.



Indicó que es lamentable que los institutos políticos estén recurriendo a artistas, futbolistas, luchadores, cuando hay tanta gente ilustre en Veracruz que conoce de derecho y que sin duda haría un buen papel para proponer iniciativas y reformas de ley.



“La caballada está muy flaca. Escuché la semana pasada que a Paquita la del Barrio la quieren para diputada. Bueno, ya tenemos un gobernador futbolista”, recordó.



Cuestionó el trabajo que ha hecho la actriz Carmen Salinas en la Cámara de Diputados, pues no hubo de su parte un solo proyecto que esté funcionando.



Mencionó que los partidos recurren a ese tipo de gente porque son populares y sólo llegan a levantar el dedo.



El abogado indicó que mucha gente ya no confía en los partidos políticos y esto podría traducirse en un alto abstencionismo en las próximas elecciones.



Aguilera Herrera destacó que todo mundo está cansado de la gente que sólo quiere saquear las arcas de las ciudades, de los estados, del propio país.



Recordó que hay un adagio que menciona que cada país tiene el gobierno que merecen, y mientras los ciudadanos no estén conscientes de que en esos cargos debe haber gente preparada, seguirán votando por quien les cae bien o por las caras bonitas.



“Nos creímos que, con Obrador, con la gente que había designado iba a trabajar y salió exactamente lo mismo o peor porque se encomienda a otras cosas que no son muy políticas que digamos”, acotó.