Un lesionado y daños a una camioneta deja riña de recolectores de material reciclable

Una riña entre dos familias de recolectores de material reciclable dejó de saldo un lesionado y una camioneta dañada, así como la movilización de una veintena de uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.El conflicto se registró a las orillas de la carretera federal Orizaba-Zongolica, a la altura del municipio de Tlilapan, donde uno de los recolectores identificado como José Daniel "N", de 38 años de edad, circulaba a bordo de la camioneta Ford F150 rojo.Al llegar a la altura del verificentro de la citada comunidad, mismo que se ubica a un costado de la carretera federal, se detuvo para dialogar con un cliente.Justo en ese momento un segundo recolector llegó en otra camioneta Ford, de color blanca, iniciando una discusión por la disputa del material reciclable, argumentando que el primero le estaba robando a los clientes.En ese momento, el pepenador abordó la camioneta blanca y atropelló a José Daniel, luego chocó su camioneta y ya consumado el daño se retiró en dirección al municipio de Zongolica.Quienes se percataron de estos hechos solicitaron el apoyo de las fuerzas preventivas, quienes no lograron ubicar al responsable y sus acompañantes.Cabe señalar que en ningún momento llegó la Cruz Roja para atender al lesionado, quien fue trasladado en un vehículo particular a las instalaciones de un sanatorio particular.