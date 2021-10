Un mayor índice de obesidad se ha detectado a raíz de la pandemia

Un mayor índice de obesidad entre las personas y problemas metabólicos en las que son diabéticas se ha detectado a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, señaló el doctor Adrián Arellano Muñoz.El presidente de la Asociación de Médicos Generales de Orizaba destacó que la pandemia obligó a la población a pasar más tiempo en casa y a realizar más actividades en celulares, tabletas y computadoras, mientras hacían menos actividad física.Mencionó que eso se reflejó en un aumento de la obesidad y el tener personas obesas significa que más adelante habrá más diabéticos.Indicó que la obesidad no siempre es generalizada, sino que puede ser localizada, es decir, la persona no se ve gordita, pero se le hacen las llamadas “llantitas”.Invitó a la población a que reduzca su consumo de calorías, sobretodo de refrescos y en especial el de cola, ya que es el que más endulzantes contiene, y también el pan y galletas, ya que es mucho consumo de harinas.Admitió que la gente no hace mucho caso de las recomendaciones de los médicos, pero es por su bien, para que más adelante no tengan problemas de salud.Agregó que tampoco tienen por qué dejar de comer todo, pero pueden hacerlo con moderación, y si toman refresco, pues al menos que hagan actividad física para contrarrestar ese exceso de calorías.El médico recomendó también pasar un poco menos de tiempo con los medios electrónicos y destinar esos minutos a otro entretenimiento que implique mayor actividad física.