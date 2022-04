Un millón 200 mil visitantes y derrama de mil 122 mdp, el saldo de Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa dejaron una derrama económica en el Estado de Veracruz de mil 122 millones 388 mil 982 pesos, que en comparación con 2019, se superó en un 50 por ciento.El titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, Iván Martínez Olvera, informó que se superó la afluencia de visitantes, tanto nacionales como locales y regionales."La mayor afluencia de turistas nacionales que asciende al 92 % del total de turistas que nos visitan, es principalmente de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco y un poquito más retirado, Querétaro, Jalisco y Nuevo León, esto por la conectividad terrestre y área que tiene nuestro Estado", comentó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.La cantidad de turistas que se registró no solo en los 29 destinos de playa, sino en todos los municipios con vocación turística de la entidad, asciende a un millón 274 mil visitantes, siendo los extranjeros provenientes de Estados Unidos, Colombia, Cuba, Argentina, Bahamas y Puerto Rico, los cuales ascienden a un 8 % de los visitantes.“Del 11 al 24 de abril, números extraordinarios. La derrama económica generada asciende a los mil 122 millones 388 mil 982 millones de pesos, así como un millón 274 mil 634 visitantes, un 50 por ciento de aumento en comparación con 2019”, dijo.El funcionario estatal dejó en claro que este es el resultado de la promoción que se llevó a cabo, no solo de los municipios con playas, sino de toda la oferta turística en general con la que cuenta Veracruz.Este crecimiento en la derrama que dejaron las vacaciones de Semana Santa en 2022 significó 48 % más que en 2019 y 52 por ciento por encima que en 2021, esto porque ya se invitó abiertamente al Estado en este periodo de asueto."En esta promoción turística que se hizo para este periodo vacacional no solamente se contemplaron los principales destinos turísticos del Estado, de las siete regiones turísticas con que contamos, sino que llevamos la promoción de una cartelera muy amplia de todos los destinos turísticos", dijo el funcionario estatal.Reiteró que en los 29 municipios con playa, se promocionaron todos los destinos turísticos de Veracruz ampliando el mercado meta de visitantes locales, regionales y nacionales.