Un poco de historia de la acción indigenista (II)

En nuestra entrega anterior hablamos del indigenismo de participación que significó un gran salto en la política indigenista mexicana porque planteó la relevancia de los pueblos originarios en la vida nacional. Esta premisa coadyuvó a dar un nuevo impulso a la movilización de las naciones originarias que avanzaron en sus demandas en busca de sustantiva presencia política (como lo ha sido el posicionamiento de la nación mayense logrado a partir del movimiento impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional [EZLN] y el de la nación Yaqui en su lucha por la defensa de su territorio y el agua). Empero, los hechos, a la luz de la historia, dejan ver aspectos de la realidad que en ese momento no fueron percibidos: el Estado mantuvo el control y rectoría sobre las naciones originarias. ¿Cómo lo hizo? Relacionó dos premisas que manipuló con maestría en el discurso político. Los pueblos indígenas, se dijo, tenían una pertenencia étnica y una condición de clase a la vez; conceptos que fueron esgrimidos como complementarios, pero con su propio peso específico. Lo étnico, se señaló, es el rasgo particular de la identidad cultural que posee fuerte potencial en la capacidad organizativa comunitaria; la condición de clase, en cambio, les ubicó en la sociedad en tanto grupos explotados, oprimidos y despojados de sus recursos naturales y trabajo. Esta visión, traducida a la acción gubernamental, encubrió el ideal homogeneizador porque la condición de indígena, al identificarse con lo marginal, centró la acción gubernamental sobre los efectos de la marginación que los mantenía (y mantiene) sumidos en la pobreza, más no sobre las causas estructurales que son el origen de la explotación y desigualdad que han padecido por siglos.



Lo étnico se conservó, subrepticiamente, como elemento diferenciador de lo indio y lo mestizo. Pero lo étnico fue reducido al concepto de organización social, uno de los rasgos que se identificaron como característicos de la etnicidad, lo que fue visto y aprovechado como preciosa fuente de producción y transferencia de valor para la sociedad dominante. Pronto lo étnico se confundió con la capacidad de participación organizada, y bajo el discurso que expresó que los factores de identidad les daban a los pueblos indios el “derecho de ser quienes son, como son”, empezó a tomar relevancia la participación como fuente de trabajo comunitario de fácil apropiación. Al enfatizar la referencia étnica sin concretar la vinculación en la estructura socioeconómica en la que están insertas las naciones originarias, se diluyó la conformación clasista y terminó por separar ambas referencias. En otras palabras, el trabajo comunitario (tequio y mano vuelta) quedó sujeto a las acciones programáticas gubernamentales mediante aportación comunitaria que, al no ser remunerada económicamente, terminó transfiriendo valor hacia el sector hegemónico del contorno regional y del ámbito nacional.



La lógica fue muy simple. El indigenismo de participación que nació como respuesta gubernamental a la creciente movilización de las naciones originarias y se definió como la capacidad de decisión programática de los grupos étnicos, utilizó la programación institucional y los programas impulsados que diseccionaron la capacidad organizativa comunitaria al separar el potencial de autogestión (que se buscó frenar) del trabajo comunitario aportado como condición para realizar los programas predefinidos. En la práctica, la participación fue alineada con el concepto de aportación de mano de obra, materiales para construcción localizados en las localidades (arena, grava, piedra), apoyos complementarios como fue, en muchos casos, alojamiento y alimentos para técnicos o responsables asignados a la obra en cuestión. Al darse de esta manera, la programación gubernamental funcionó como ordenadora de la acción indigenista que evitó la participación efectiva de las comunidades en la elección, formulación e instrumentación programática a realizar. En palabras llanas, se cuidó de no formular la metodología que indujera a la participación autogestionaria con lo que se mantuvo oculta la pose “civilizatoria” de la sociedad hegemónica que modernizó la estructura de explotación y encubrió, cual tapa nueva sobre olla despostillada, el paternalismo de Estado mediante acciones programáticas de corte extensionista que seccionaron en grupos a las comunidades (pues se crearon tantos comités como acciones realizadas: de caminos, de salud, educación, comercialización y demás). Pero como toda acción remite a una reacción, pues nada es estático todo está en movimiento, la movilización de las naciones originarias continuó, continúa y continuará su marcha en resistencia hacia su liberación. Y así fue durante la década de los ochenta del siglo XX: un fluir constante de movimientos, visible en muchos aspectos y en otros subterráneos, pero recurrentes hacia la acción colectiva. La utopía es, y sigue siendo, hacer realidad la situación multicultural y la empatía intercultural entre contextos heterogéneos, pues se parte de la premisa de que la interacción puede promover la autonomía integral de las naciones originarias e impulsar la interrelación equitativa para dinamizar su desarrollo en conjunción con la sociedad nacional.



Con la reforma constitucional de 1992 (artículo 2), el llamado “problema indígena” empezó a mirarse desde otra perspectiva al aceptarse el ser pluricultural de la nación mexicana. Sin embargo, su escenario sociohistórico sigue anclado al reduccionismo de situación marginal y pobreza. Con la emergente presencia del EZLN que mantiene con fortaleza creciente la lucha por libertad, igualdad, equidad y autonomía proyectada hacia el interior de su ser y hacia el exterior como acción de su hacer, las naciones originarias continúan avanzando hacia la interculturalidad. Su marcha va más allá del discurso político porque mantiene vivo el proyecto contrahegemónico. Propósito que, desde la base etnohistórica, busca transformar la herencia subalterna en futuro de paz, autodeterminación, libertad y equidad en todo sentido, siempre en concierto de naciones interactuantes con la nación mexicana, en conjunto. Lo curioso, nos dice José del Val, es que las naciones originarias “han garantizado el ejercicio de su cultura al margen del Estado, y muchas veces en contra de él, resistiendo sus embates homogeneizadores”. Las naciones originarias demandan poder para desarrollar su modo de vida y cultura, sin estar fuera o al margen del conocimiento científico, humanístico y tecnológico universal, ni de la participación política y económica nacional, razón por la cual también demandan educación de excelencia para el futuro sin exclusión de su identidad y lenguas. Interrelacionar lo uno y lo otro parece ser el problema central para comprender, aceptar, respetar y hacer efectivo el derecho de ser naciones, pero no desiguales, en la interculturalidad.