Un policía desempleado es riesgoso, crimen podría aprovecharlo: SSP

De cada 10 policías municipales que son evaluados con los exámenes de control de confianza, en promedio dos no logran acreditarlos, confirmó el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.En entrevista dijo que, aunque la mayor parte de los alcaldes que llegaron a principios de este año al poder se han puesto en contacto para certificar a los elementos, admitió que se “batalla” con los ediles en este tema.Lo anterior debido a que no se tiene la capacidad para evaluar a la totalidad de los policías, debido a que el Centro de Evaluación no puede albergarlos a todos de manera conjunta.“Casi todos los municipios que tienen Policía Municipal han hablado conmigo y me han dicho que necesitan que capacitemos a sus elementos”, dijo.En ese sentido, explicó que desde que los nuevos presidentes municipales asumieron el Gobierno, se han certificado a cerca del 40 por ciento de las corporaciones a nivel municipio.Dijo que aquellos elementos que no logran acreditar son colocados por los propios alcaldes en otras áreas para que no engrosen las filas de la delincuencia.“Tener un policía en la calle también es un riesgo, porque luego la delincuencia organizada, todos los vacíos de poder, son capaces de aprovecharlos”, dijo.