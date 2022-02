Un pueblo que busca la sonrisa, la palabra y el abrazo de su pastor: Don Jorge Carlos Patrón Wong

La vida espiritual y la realidad eclesial de nuestra diócesis han sido valoradas y reconocidas a nivel nacional desde los tiempos de San Rafael Guízar Valencia. Cada uno de nuestros obispos ha ido ataviando el alma de este bendito pueblo de Dios, logrando acentuar en nuestros fieles los rasgos de su paternidad espiritual.Como sacerdote, Mons. Jorge Carlos Patrón Wong tuvo una referencia de Xalapa al llegar a admirar la trayectoria y espiritualidad de San Rafael Guízar Valencia, la cual conoció a través del testimonio apasionado de los sacerdotes veracruzanos con los que convivió desde hace por lo menos 30 años, entre los cuales se encontraban Mons. Hipólito Reyes Larios -quien se convirtió en uno de sus entrañables amigos-, y Don Sergio Cardenal Obeso Rivera, quien fue su director espiritual cuando fue consagrado obispo de Papantla, en el año 2009.Al haber conocido, apreciado y admirado a estos pastores, Mons. Jorge Carlos reconocerá su huella en la fe de nuestros fieles y en la obra apostólica que irá constatando en la medida que, como pastor -apoyado de su cayado-, recorra nuestro hermoso territorio diocesano, desde la montaña a la costa, desde la modesta concentración urbana hasta la vasta región rural, donde por cierto se encuentra la mayor reserva espiritual de nuestra diócesis.Reconocerá a sus predecesores en la calidad humana de las personas, en la hospitalidad de nuestro pueblo, en la entrega de nuestros laicos, en el fervor de nuestra gente, en la devoción a San Rafael Guízar, en el celo pastoral de los sacerdotes, en la fidelidad de las consagradas, en el candor de los niños, en el entusiasmo de los jóvenes, en la fe de los enfermos, en la nobleza de los ancianos, en el amor a la eucaristía y en el cariño tan especial que el pueblo veracruzano profesa a María Santísima.Asimismo, en la labor pastoral que se lleva a cabo frente al impacto del secularismo, la crisis económica, la polarización social, la pobreza, la migración, la pandemia, el flagelo de la violencia y la imposición ideológica, que en julio del año pasado consiguió la despenalización del aborto en Veracruz.Nuestro arzobispo se alegrará al reconocer la impronta de sus antecesores y abrazará a nuestro pueblo lastimado por estos males sociales. Esta es precisamente la parte que tendrá que conocer y llevar en el corazón, como nuestra Madre Santísima.Don Jorge Carlos irá conociendo esta realidad a través del testimonio de los fieles que fervorosos acudirán a su encuentro buscando la mirada, la sonrisa, la palabra y el abrazo del pastor. Constatará que los pueblos de Veracruz, que daban de qué hablar por su expresión vernácula, sus tradiciones, fiestas y bellezas naturales, ahora están en la boca de todos por sus hechos violentos y delictivos. Xalapa tan coreada y reconocida internacionalmente por su exquisita cultura, ahora da la nota por sus hechos de inseguridad.La tradición de un pueblo alegre, hospitalario, pacífico, que sabe reír y cantar ha quedado comprometida por este clima de crisis e inseguridad. Nos entristece que nuestros pueblos se conviertan en noticia nacional e internacional no por sus playas ni por la chispa de su gente; no por sus encantos naturales ni por el sabor tan especial de estas tierras, sino por hechos de violencia e inseguridad.La majestuosidad de este paraíso que Dios nos ha regalado y la belleza de los corazones de tanta gente buena, sencilla y fervorosa contrastan completamente con este ambiente de miedo y de zozobra que provoca la inseguridad.A la lista aterradora que ya forma parte del lenguaje ordinario -balaceras, operativos, decapitados, desaparecidos, extorsiones y secuestros- se añadió otra realidad más cruel, sanguinaria y desalmada: las fosas clandestinas encontradas en el bendito y próspero suelo veracruzano.Trágica e inhumana realidad que redimensiona de qué tamaño es el problema que se vino gestando desde hace ya varios años en Veracruz. Nuestro pueblo está de luto y muchas familias que estaban en vilo siguen su calvario para encontrar los restos de sus seres queridos.Ante el luto, la tristeza, el sufrimiento y la indignación que está dejando este clima de inseguridad, la guía pastoral de Don Jorge Carlos consolará a este pueblo injustamente tratado y fortalecerá un proceso de reconstrucción social para heredar a las futuras generaciones ese Veracruz hospitalario, alegre y generoso, ese pedacito de patria que sabe reír y cantar.A María Santísima encomendamos el ministerio de nuestro arzobispo para que conserve su bondad y sencillez, a ejemplo de Juan Pablo I que decía como obispo:“Personalmente, cuando hablo solo con Dios y la Virgen, más que adulto prefiero sentirme niño. La mitra, el solideo, el anillo desaparecen; mando de vacaciones al adulto y también al obispo (...), para abandonarme a la ternura espontánea que tiene un niño delante de papá y mamá (...) El rosario, oración simple y fácil, a su vez, me ayuda a ser niño y no me avergüenzo de ello en absoluto”.Que, como San Rafael Guízar Valencia, el amor a la eucaristía y a la Virgen María sigan siendo la inspiración de su ministerio episcopal para que de esta fuente sacrosanta venga su entrega y celo por las almas. Como decía San Manuel González: “Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que me lleva al Sagrario, y yo sé que si ando por este camino encontraré hambrientos y pobres de muchas clases... y haré descender sobre ellos la alegría de la Vida”.Que las palabras de Benedicto XVI a los obispos españoles en 2006 se dediquen a Don Jorge Carlos, al cuidar la fe de nuestro pueblo: “Han salido a defender la fe de los sencillos y Dios se los pagará”.