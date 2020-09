Un triunfo del pueblo de México que INE haya negado registro a México Libre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el INE haya negado el registro al partido México Libre, de Felipe Calderón, es un triunfo del pueblo de México.



A través de un video, el mandatario señaló que ya cambiaron las cosas y que ya son otros tiempos, que atribuyó a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública y al cambio de mentalidad.



"Yo creo que es un triunfo del pueblo de México".



"No quieren entender los conservadores que ya hay un cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública, imagínense los comentarios en las redes sociales, de las benditas redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acaba el INE. Si de por sí están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo", comentó.



Agregó que los católicos, evangélicos, que están a favor de la transformación dirán que “es justicia divina” y los laicos no creyentes “deben de estar sosteniendo que es justicia terrenal”.



Ayer por la noche, el Consejo General del INE le negó el registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), representada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, para convertirse en un partido político. La votación fue siete votos en contra y cuatro a favor.



Esto, luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijera durante su argumentación que "el dinero opaco debería ser causal genérica para negar un registro". Por ello, afirmó que su voto está en contra de México Libre.



Ante el hecho, hoy la excandidata presidencial y una de sus dirigentes, Margarita Zavala, anunció que de inmediato acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar esta decisión que llamó “absurda”.



En un video que subió a sus redes sociales, Zavala acusó que el Consejo General del INE discutió su registro tras poner toda la información completa en la mesa y después de un año y medio de iniciado el proceso, a última hora se cambiaron las reglas del juego para aplicarlo exclusivamente en contra de México Libre.



Dijo que esta decisión no lo merece y les asiste la razón y el derecho, incluso recordó que desde hace días advirtieron la estrategia desde el Gobierno Federal de cerrarle el paso a México Libre y saben que la razón es que esta organización se está constituyendo en la verdadera oposición que tanta falta le hace a México, frente a un gobierno cada vez más autoritario.