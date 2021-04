Alejandro Rosillo Martínez, en un estudio que denomina La Historización de los Derechos Humanos. Un aporte de Ignacio Ellacuría al pensamiento jurídico, advirtió:“Se debe ser consciente de los derechos humanos son momentos ideologizados de la praxis humana y por eso necesitan de su historización. De lo contrario son solo una abstracción sobre la cual se predican principios que nada tienen ver con la realidad, y aunque esos principios sean parte de su “deber ser”, el darlos por asentados sin realizar su verificación histórica conlleva a un uso ideologizado.”Por su parte, Antonio Osuna Fernández-Largo nos dice que es aceptable que sean conocimientos distintos los de una ciencia que estudia el derecho vigente para aplicarlo a situaciones particulares y los de una ciencia que estudia el derecho prescindiendo de su vigencia y aplicación posibles. Derecho e Historia.Hoy, en la perspectiva de la disciplina jurídica y en diálogo interdisciplinario con la historia, afirmamos una clave nueva de nuestra época. El tema es el proceso de internacionalización de los Derechos Humanos y, en la lectura de esta opinión, la persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que le conviene hacer en cada momento, se preguntará: ¿Cuál es esa clave nueva?Es fácil explicar que en texto del presente escrito se utiliza la palabra “clave” como información o dato que permite explicar o entender algo, aclarar un enigma o un misterio o resolver una duda. En el caso, se trata de resolver una duda.Así como es difícil explicar las expresiones “nuestra época” o “nuestro tiempo", con las que nos referimos al presente histórico. Por esto, adoptamos el siguiente concepto significado:“El presente es justamente lo inextenso. Pero el presente histórico es, en rigor, algo diferente. Históricamente, el presente posee una cierta dimensión, ...constituye una suerte de plataforma (temporal, no espacial, conviene insistir) que no es otra cosa que lo que habitualmente llamamos “nuestra época” o “nuestro tiempo”. (Jorge L. García Venturini).Con el adjetivo “nuevo” o “nueva” también tenemos algunas dificultades, pues no es lo mismo decir una nueva clave, una más entre otras (en donde no hay novedad, propiamente dicha); que afirmar una clave nueva, recién creada o construida. Una clave que no era conocida o usada antes.En la región latinoamericana esta clave nueva es expresada por el término “control de la convencionalidad”. Quienes saben de estas cosas explican que México se encuentra en una situación paradójica: si bien ha llegado tarde al proceso de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en su ordenamiento constitucional, es el primer país que lo hace en el momento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado lo que se conoce como control de convencionalidad.El control de la convencionalidad se trata de una de las herramientas más originales y controvertidas para identificar la manera en la que se vinculan los ordenamientos nacionales con el derecho internacional de los derechos humanos.Hoy en nuestro país “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, párrafo segundo).Para aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su jurisprudencia y el derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el concepto de control de convencionalidad a partir de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de dicha Convención. Y los expertos nos dicen que conviene conocer el texto de ambos artículos:“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”El primer artículo trascrito inicia con un título: “Obligación de Respetar los Derechos [Humanos]. Una vez más, quienes saben de estas cosas nos explican que, aquello que finalmente condujo a una reacción de la comunidad internacional para instaurar un sistema internacional de protección de los derechos del ser humano fue la constatación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el fascismo y el nazismo.La Historia reciente amplía el abanico y refiere a los crímenes de lesa humanidad cometidos por cualquier entidad. Hiroshima y Nagasaki son testigos mudos de que, en la Segunda Guerra Mundial, tales crímenes no sólo fueron actos determinados por el fascismo o el nazismo. En México, algunos medios mencionan como crímenes de lesa humanidad los casos no aislados de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.El mal común -que realmente se presenta en nuestra región latinoamericana- es una situación en la que son violados permanente y masivamente los derechos humanos. En virtud de las obligaciones expuestas, los Estados partes se comprometen a respetar las normas de derechos humanos contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.El control de convencionalidad es una herramienta en esa dirección porque sirve para garantizar la compatibilidad de las normas nacionales y de las actuaciones de las autoridades estatales con el marco internacional.En los últimos años, el uso de este instrumento de control, que originalmente se aplicaba sólo por parte de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha extendido hacia los jueces nacionales.De hecho, según algunas interpretaciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se trata de una tarea que también deben realizar las demás autoridades nacionales, ya que todas están obligadas a interpretar las normas jurídicas de origen interno a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la antedicha Corte.El carácter subsidiario del control de la convencionalidad, ya es otra historia.