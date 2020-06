Una intensa lluvia bastó: familias de Xalapa perdieron todo por inundaciones

Calles llenas de lodo, alcantarillas que desbordan aguas negras, muebles escurriendo el agua que absorbieron, cubetas llenas de agua y barro que entra y sale de diferentes hogares, se observó este día al transitar por las colonias afectadas por las intensas lluvias de este miércoles, en Xalapa.



A más de 15 horas de que la lluvia dejara estragos en colonias como Plan de Ayala, Lomas de Chapultepec y Luz del Barrio, entre otras, vecinos esperan ayuda por parte de autoridades, mientras continúan sacando agua de sus casas y limpiando lo poco que les quedó tras las inundaciones en sus moradas que fueron rebasadas hasta por 2 metros de agua.



En la colonia Lagunilla, decenas de familias perdieron todos sus electrodomésticos, camas, sillones y comedores.



Con lágrimas en los ojos, una vecina cuenta cómo intentó hacer de todo para resguardar sus muebles pero fue en vano; el agua salía hasta de su propio baño y todo por una obra que dejó inconclusa esta administración.



“Quise subir todos mis muebles pero fue imposible, ahí está mi cama empapada, quise que no se mojara pero fue muy tarde, todavía ni termino de pagarla y ya no sirve”



Por su parte, la familia Hernández Viveros, residentes de la colonia Plan de Ayala, perdieron prácticamente todo su patrimonio, al deslavarse un cerro y caer sobre su vivienda, la cual están pagando apenas y arrasar con todo a su paso.



Afortunadamente, no se encontraba ninguno de los 5 habitantes de este hogar cuando colapsó la pared de la cocina, dejando pasar grandes cantidades de lodo que sepultaron sus enseres de cocina, la ropa y camas de sus 3 hijos.



“Perdimos todo y es la hora que las autoridades no nos han ayudado en nada, mi tanque de gas está debajo del lodo y tengo miedo de que provoque otra desgracia, estamos comprando esta casa y ahora nos quedamos sin nada”



Hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas, en ninguna de las 50 colonias afectadas de Xalapa pero sí grandes pérdidas materiales.



Y si bien afectados saben que no es en totalidad culpa de esta administración municipal lo ocurrido, reprochan que no han visto ni la mínima intención de apoyo de ninguna forma del municipio.