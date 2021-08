Una nueva ruta de servicio urbano comenzaría a operar en Coatzacoalcos con la próxima inauguración de la avenida Abraham Sabludovsky que conectará el sur de la ciudad con la zona comercial.



La intención es que los habitantes de colonias como la Morelos, Francisco Villa, Independencia, Santa Rosa, Miguel Hidalgo y demás, puedan contar con autobuses que los acerquen a sus sitios de trabajo y/o a sus hogares de forma más rápida y accesible.



Secundino Reynaga Romero, delegado de la Federación de Transportistas del Estado de Veracruz, explicó que sería la ruta que lleva a Dunas o a Olmeca, la que sería modificada para que en lugar de doblar en la Hernández Ochoa, siga hasta la Abraham Sabludovsky y pase frente al Centro de Convenciones, lo que acortaría los tiempos.



"Creo que se le hará justicia a la gente de esas colonias, tenemos en puerta que cuando se abra el acceso se modifique una ruta para que esa gente se pueda conectar o tenga movilidad al centro o las zonas comerciales. Pudiera ser una de Olmeca o Dunas, sería más rápido para los pasajeros porque ya no pasaría por Nuño de Balboa y conectaría con las colonias que más lo necesitan", dijo.



Refirió que para la introducción o modificación de esta ruta se platicará el tema con la autoridad pertinente pues existe una ley reguladora.



Luego de esto, dijo esperar que haya otras modificaciones en las diferentes rutas existentes, pues podrían también beneficiarse con la inauguración de esta calle.



Reynaga Romero reconoció que hay colonias que siguen sin tener rutas que pasen por sus calles, algunas se debe a que muchos concesionarios pararon actividades ante la poca demanda del servicio por la pandemia de COVID-19.



"No nos podemos detener ante las críticas y debemos sacar según las necesidades, creo esa ruta sería necesaria, esa ruta es necesaria y de ahí, de acuerdo con como haya el aforo de pasaje se dará el rescate de las rutas paradas. Estamos en crisis y muchos no pueden sacar a trabajar sus unidades", finalizó.