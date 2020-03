Una “pena”, que Poder Judicial no diera el 9 a personal femenino para unirse a paro nacional

Para el presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, es una “pena” que Sofía Martínez Huerta, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no haya concedido el día a las trabajadoras del Poder Judicial para que se sumen a la protesta nacional “Un día sin mujeres” .



Dijo que el movimiento del próximo lunes no es de partidos políticos ni de colores, sino una lucha en donde la sociedad debe sumarse para alzar la voz y exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres.



Lamentó que en las dependencias federales, estatales y municipales del sector público no haya flexibilidad para sumarse al paro nacional y más aún, que argumenten que el tema es político, sobre todo en el Poder Judicial de Veracruz en donde más del 50% de la plantilla laboral son mujeres.



Reconoció que la iniciativa privada del país haya dado el día a sus trabajadoras para que participen e incluso, una empresa automotriz alemana concedió el día a sus empleadas que suman el 13% de su plantilla laboral.



“Esa empresa anuncia que da el día 9 a sus trabajadoras para que se sumen al paro nacional. Qué bueno que se reconozcan los derechos de las mujeres mexicanas pero que mal que sea una empresa extranjera la que esté poniendo el ejemplo al sector público”.



Mencionó que la violencia en contra de las mujeres no se erradicará con un paro nacional, sin embargo, consideró que son acciones tendientes a generar conciencia entre la sociedad.



“No queremos que haya otra mujer muerta, agredida física o psicológicamente. Por eso, qué pena por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia que no da el permiso para que el próximo lunes las trabajadoras no asistan a laborar, lo que hace patente que no apoya esta causa justa, a pesar de ser mujer”, concluyó.