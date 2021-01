Una pesadilla, acudir por trámite al INFONAVIT de Coatzacoalcos

En una pesadilla se ha convertido este inicio del 2021 para aquellos que deben hacer algún trámite ante el INFONAVIT, pues la institución en Coatzacoalcos no cuenta con personal para dar atención a los interesados, aunado a que el servicio en línea está obsoleto.



Así lo confirmaron usuarios este martes, quienes aseguraron que hacen filas de más de cuatro horas para sólo ser atendidos en la puerta pues no se les permite el acceso a las oficinas.



Tal es el caso del señor David Martínez Cruz, originario de Minatitlán, quien denunció que llevaba más de cuatro horas haciendo fila en el lugar desde las 6 de la mañana y nadie lo atendía por falta de personal.



“Hacer un trámite aquí nos está llevando tiempo, que no tienen personal indicado, yo creo que para una institución que además es pública debe haber gente trabajando aquí, no es posible que nos tengan cuatro horas parados aquí sin atendernos, pasa uno y no pasa más gente, eso es lo que tenemos que aclarar, no sé a quién se le debe hablar, si el encargado anda de vacaciones y sólo atiende una persona”, señaló.



Agregó que los primeros en atender son aquellos con cita, no obstante, para hacer cita, dijo, cuesta mucho trabajo pues la página no funciona.



En su caso, él sólo acudió para recibir su carta de “saldo”, pues ya terminó de pagar su casa y ni así fue atendido con premura.



La señora Josefa Malaga informó que su casa la terminó de pagar hace unos meses y a pesar de eso, el banco le sigue descontando.



Por la situación, acudió a las instalaciones de INFONAVIT ubicadas en Bravo y Lerdo de la colonia Centro, sin embargo, llevaba dos horas en la fila sin ser atendida, aunado a que por teléfono nadie le contestó.



“Vinimos la vez pasada a arreglar un asunto, no nos habíamos dado cuenta que el terreno de mi casa ya está pagado y nos mandaron a una página para arreglar el asunto pero cuando uno marca, nadie contesta y entonces venimos a ver si nos dan respuesta, porque por línea no nos atienden y entonces cómo le hacemos. Ya hemos hecho otros pagos y no sabemos entonces qué pasa porque nosotros ya terminamos y entonces nos van a devolver el dinero o qué”, dijo.



Claudia es otra ciudadana que tuvo que permanecer por horas afuera de las instalaciones en espera de saber el motivo por el que le mandaron un citatorio, ella también se quejó de que no se permita el ingreso a las instalaciones.



“Me mandaron un citatorio pero está grande la cola, no están atendiendo, que sólo hay una persona dicen, no dejan pasar, sólo una persona atiende en la puerta y mira, nos tienen aquí y uno también tiene cosas que hacer, se supone que lo hacen para que no haya contagios y aquí está uno amontonado afuera. En línea de plano no te contestan”, sostuvo.



Finalmente, el adulto mayor Tomas Suárez, originario de San Andrés Tuxtla, reveló que él sólo acudió a pedir informes para poder hacer una compra-venta y tampoco se le permitió pasar y menos se le atendió rápido, pese a que consideró que su trámite era menor.



“Vine a pedir una información para un trámite de traspaso de mi casa, que me den información de los requisitos pero todavía tengo que regresar a San Andrés. No hay personal, sólo hay una persona atendiendo todos los problemas. Sólo necesito información, ya tengo el comprador, quiero saber qué requisitos necesito para él y para mi y ya hacerlo, pensé que iba a ser rápido, quisimos hacer una cita en línea pero fue imposible, a ver a qué hora me pasan”, finalizó.