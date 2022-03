Una vez más, Corte exhibe pifias de la anterior Legislatura morenista

Luego que el día de ayer lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara como inconstitucionales los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública, se confirma que la LXV Legislatura del Congreso del Estado (2018-2021), que culminó el pasado mes de noviembre será recordada por su incompetencia, al haber sufrido múltiples derrotas jurídicas; el derroche e ignorancia; el desprecio a la ley y señalamientos de corrupción.Como se ha informado, el día de ayer lunes la SCJN determinó invalidar el controvertido delito de ultrajes a la autoridad, que fue reformado por la pasada Legislatura morenista para prever sanciones más severas y añadir agravantes que facilitaran la imposición de prisión preventiva para quienes fueran imputados por este delito.En ese orden de ideas, el máximo tribunal del país consideró que este delito resultaba ambiguo e impreciso, lo que violenta los principios de taxatividad, legalidad, así como el derecho a la libertad de expresión, pues podía ser utilizado para criminalizar expresiones legítimas de los ciudadanos, quienes no podían prever con claridad qué conductas podían constituir un ultraje a la autoridad, pues quedaba al arbitrio de la propia autoridad calificar qué constituye una agresión o amenaza verbal en su contra.Asimismo, en la misma sesión, la SCJN invalidó el delito que sancionaba a quienes poseyeran, portaran o utilizaran equipos de comunicación para obtener y comunicar, sin un fin lícito, información sobre las acciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatal o municipal, pues a consideración de la Corte podría ser utilizado para restringir ilegítimamente el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, especialmente por parte del gremio periodístico.Sin embargo, estos son solamente los últimos eslabones de una larga serie de derrotas jurídicas responsabilidad de la pasada Legislatura pues en ella los diputados locales encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, también fueron responsables de errores en el procedimiento que, por su incompetencia, costaron la anulación de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como fueron la reforma electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, ambas declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país por errores de la Legislatura.De igual forma, la LXV Legislatura del Congreso del Estado fue exhibida en numerosas ocasiones por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la ley.Igualmente, la actual Legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha ordenado su restitución.Sin embargo, el Congreso se mantuvo en desacato ante la resolución federal hasta que el Poder Judicial de la Federación inició un procedimiento en contra de la hasta entonces presidenta del Congreso local, Paola Linares Capitanachi, así como de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, que podría redundar en su encarcelamiento. Ya sin fuero, Linares Capitanachi, hoy secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sería la primera en enfrentar las consecuencias de negarse a cumplir sentencias federales.Otra muestra del desprecio a la Ley por parte de Gómez Cazarín y la Legislatura saliente, fue exhibida en agosto del 2021, cuando el Juez Décimo Octavo de distrito en Veracruz determinó presentar una denuncia en contra de los diputados locales y la entonces presidenta del Congreso del Estado, Paola Linares Capitanachi, por haber aplicado de manera arbitraria el retiro forzoso al exmagistrado Marco Antonio Lezama Moo a pesar de la existencia de una orden federal que impedía al Congreso local removerlo del cargo, con lo que habrían incurrido en un delito federal que prevé penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público.Otra muestra de la arbitrariedad de Juan Javier Gómez Cazarín fue su resistencia para acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, para que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se mantuvo en desacato durante 17 meses. López Carreto nunca fue llamado a ocupar el cargo.En enero del 2021, alcalorpolitico.com documentó el derroche de 31 millones de pesos en publicidad en un periodo de sólo 18 meses por parte del Congreso del Estado, autorizado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.Como parte de los actos de corrupción, se detectó el posible desvío de 6 millones de pesos provenientes de contratos de publicidad, a través de medios “fachada” que comparten algunas características: no son verdaderos medios de comunicación, pues rara vez publican y, cuando lo hacen, son los boletines del Congreso del Estado y las columnas de Juan Javier Gómez Cazarín. Son fachadas que habrían sido utilizadas para un posible desvío de recursos de los veracruzanos.Asimismo, en febrero del 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Congreso del Estado de Veracruz no ha podido justificar ni comprobar el gasto de más de 118 millones de pesos de recursos federales que recibió en 2019.El historial de abusos, incompetencia, desprecio a la ley y derroche de recursos públicos podría ser explicado con el hecho de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, carece de los conocimientos más básicos para ocupar el cargo que ostenta.En ese sentido, en septiembre pasado alcalorpolitico.com reveló que, de acuerdo con la página de transparencia del Congreso del Estado, durante los tres años de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín no pudo comprobar haber concluido ningún nivel de estudios, ni siquiera la primaria.Mientras que entre los diputados de la actual Legislatura hubo quienes acreditaron como nivel máximo de estudios desde el Bachillerato, Carreras Técnicas, Licenciaturas, Especialidades y Maestrías, al revisar el apartado “Nivel máximo de estudios concluido y comprobable” correspondiente al morenista Juan Javier Gómez Cazarín, categóricamente se señala “Ninguno”.Asimismo, el apartado que contiene el vínculo a la trayectoria de cada diputado, en el caso de Gómez Cazarín, simplemente se encuentra vacío, lo que se presume, es consecuencia de que no hay nada que reseñar.