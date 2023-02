Una vez más, se metieron a robar a Telesecundaria de Córdoba

En menos de una semana la escuela telesecundaria de Arboledas fue nuevamente atracada, pero es la cuarta ocasión que se meten ladrones y ya no tienen nada más que llevarse, solo documentos.La directora Micaela Sánchez Santiago dijo que los rateros entraron por el portón como si nada y es lamentable porque con esto se refleja que no hay seguridad para los niños.Esta vez se llevaron una televisión de 50 pulgadas, dejaron unamás empaquetada, además de ahorros de los niños que era dinero para el 10 de mayo, material de limpieza y didáctico.La escuela está sin seguridad prácticamente y no hay vecinos cerca pues los robos se cometen en la madrugada, apenas el 30 de enero pasado se metieron a robar y ahora nuevamente lo hicieron.Ante ello, la docente pide nuevamente que les apoyen las autoridades correspondientes pues no es justo que sean víctimas de los ladrones una vez por semana y lo peor que ya no tienen que más llevarse.