UNAM cita formalmente a la ministra Yasmín Esquivel para defender su tesis

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el Comité Universitario de Ética envió una comunicación a la ministraYasmín Esquivel Mossa, en la que se le notifica que será convocada para que ofrezca los argumentos y pruebas pertinentes, respecto alplagio en alguna de las tesispresentadas por ella y Edgar Ulises Báez Gutiérrez.A través de un comunicado, se detalla que la ministra podrá defender su tesis de forma personal o por conducto de un representante.Indicó además que en cuanto se fije la fecha de convocatoria, la ministra podrá entregar los documentos de prueba en su defensa ante el Comité Universitario de Ética.Días previos el rector de la UNAM,Enrique Graue, señaló que se abriría un espacio para que la ministraYasmín Esquivelpueda exponer sus alegatos y defenderse por elplagio de su tesis de licenciatura.Graue Wiechers sostuvo que no se actuará precipitadamente en el caso, ya que debe imperar la autonomía de las universidades, la cual está en constante evolución.En su conferencia del lunes 23 de enero, el presidenteAndrés Manuel López Obradoremplazó a la Máxima Casa de Estudios a hacer unarevisión a fondoy acudir a las instancias legales correspondientes para dejar en claro si hubo o no plagio de tesis y quién plagió a quién.El mandatario refutó el argumento del rector acerca de que hay vacíos legales y señaló que lo que laUNAMtiene que hacer es presentar una denuncia ante las autoridades judiciales.“Lo que procede es meter una denuncia para que el ministerio público resuelva y al momento que resuelve el ministerio público, si hay esa anomalía, pues se procede a la cancelación del título. Ese es el procedimiento, porque también están diciendo es que hay vacío legal. ¡No!, sí se puede, primero porque es autónoma la universidad, segundo es que si hay algo que afecte la imagen, el prestigio de la universidad, claro que procede unadenuncia, y la autoridad competente investiga, resuelve y ordena a laSecretaria de Educación Públicaque se cancele el título, eso en el caso de que resulte responsable una persona”, apuntó.López Obrador reprochó que la Universidad Nacional se haya prestado a unlinchamiento políticocontra la ministra Yasmín Esquivel, “porque no hay fundamento legal, están diciendo que no pueden hacer nada, pero ya el linchamiento ya se consumó. Al final qué es lo que pasó, qué realmente sucedió, quién fue el que plagió. (…) lo hicieron público y salen a dar conferencias de prensa y todo un alboroto”.Sostuvo que no solo es golpear a la ministra Esquivel, sino al presidente de la República, haciéndole el juego aGuillermo Sheridan, quien denunció el presunto plagio, y quien pertenece a “todo este grupo conservador, como si tuviesen mucha autoridad moral”.