UNAM retira a sus internos de hospitales por falta de seguridad ante COVID-19

La Facultad de Medicina de la UNAM decidió separar a sus internos de las sedes clínicas en el país porque los hospitales no cuentan con equipos de protección suficientes para proteger a los alumnos, y porque no los han capacitado para atender la emergencia de Covid-19.



“La Facultad de Medicina toma la decisión de separar a los internos de las sedes clínicas a partir del 6 de abril hasta el 30 de abril, momento en el cual se valorará nuevamente la situación”.



En un documento firmado por la titular de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social de dicha facultad, Ana Elena Limón Rojas, se especifica que será la UNAM quien capacitará a los internos de pregrado sobre Covid-19, además de continuar con el programa académico.



“Una vez que los internos cuenten con la capacitación específica en Covid-19 y que se tengan las condiciones de seguridad y protección, se valorará su reincorporación al internado de pregrado en las instituciones de salud”.



Las autoridades universitarias alertan que en diversas sedes a donde son enviados sus estudiantes, se ha repetido la situación de que dichas instituciones no cuentan con equipo de protección suficiente para los internos.



“En muchos casos los internos están realizando acciones que no les corresponden, sin contar con la protección y capacitación adecuada, situación que se viene repitiendo en diferentes sedes a pesar de la buena voluntad de las autoridades educativas de los hospitales y que responde a que no cuentan con equipo de protección suficiente para los internos”.



La UNAM imparte la licenciatura de Médico Cirujano además en las Facultades de Estudios Superiores (FES) Iztacala y Zaragoza; hasta el momento, ninguna de las dos entidades se ha sumado a esta determinación.



La FES Zaragoza dijo en un comunicado que ha dado seguimiento a sus alumnos de las carreras de Enfermería y Médico Cirujano que están realizando sus internados y servicio social, y ha visitado las instituciones de salud para verificar que sus alumnos no se encuentren rotando o prestando servicio en áreas de riesgo.



Ni las clínicas, ni los hospitales ni los trabajadores de la salud están preparados para hacer frente la próxima entrada a la fase 3 por el Coronavirus 2019, consideraron médicos residentes e internos que trabajan en hospitales públicos del país, reveló el colectivo Médicos en Formación, integrado por la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación y Nosotrxs.



En un cuestionario que respondieron más de 4 mil 670 internos, pasantes y residentes del país, 69% de los médicos en formación afirmó estar expuesto o asignado a áreas críticas para la atención de los pacientes con Covid-19.



“En el lado positivo, 7 de cada 10 de los médicos encuestados ya recibió alguna capacitación en materia de protección (30%), atención (36%) y aislamiento de pacientes infectados (8%). En el lado negativo, el 94% de las personas encuestadas considera que ni las clínicas u hospitales donde trabajan, ni ellas mismas, están preparadas para hacer frente a la pandemia”, señala el reporte.



Además, casi en su totalidad (95%) de los médicos en formación respondió no contar con el material necesario para su protección; y que en los hospitales donde trabajan hacen falta alcohol, batas, cubrebocas, mascarillas N95, guantes, gel antibacterial, jabón, gasas, y gogles o lentes protectores.



"Nos dicen los jefes que se tienen protocolos, que se tienen los insumos pero no se respetan esos protocolos ni se entregan los insumos", señala uno de los estudiantes que participó en el estudio Médicos en formación expuestos al Covid-19 que elaboró el Colectivo de Médicos en Formación.



"Las autoridades en mi sede creen que ya por pasar información, se está dando capacitación", reporta otro.



En el país en 2018 estaban registrados 133 mil estudiantes de medicina; y en ese año existían alrededor de 26 mil residentes en todas las especialidades médicas.



La mitad de los futuros médicos reportaron que en los hospitales donde trabajan, no existen protocolos de atención para pacientes confirmados a Coronavirus 2019 y que tampoco se les ha dado capacitación suficiente para atenderlos y que a pesar de haber reportado la situación, no se les ha dado respuesta.



“El 43% de encuestados respondió no contar con protocolos de atención en sus hospitales y el 58% respondió no haber tenido alguna capacitación para la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. De igual forma, en la encuesta a médicos internos y pasantes, el 93% respondió no contar con el material adecuado para hacer frente a la crisis. Cabe señalar que, la AMMEF ya ha presentado oficios, en diversas ocasiones, a Presidencia de la República respecto a las cuestionables condiciones en las que laboran los médicos en formación”.