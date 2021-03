Al entregar chalecos a los boleros del parque Benito Juárez de Xalapa, sector de la población perjudicado por la pandemia COVID-19, el secretario general del partido Unidad Ciudadana, Francisco Hernández Toriz, indicó que pidieron al Ayuntamiento de Xalapa que se les permita trabajar en la parte externa del espacio.



"Ellos son gente de trabajo y lo que quieren es seguir desempeñando su trabajo. El acceso al parque se ha complicado y reduce mucho la afluencia de clientes. Ya presentamos al municipio una petición para que los boleros puedan estar durante el tiempo que dure la pandemia".



Mencionó que aún están a la espera de tener una respuesta positiva por parte de las autoridades municipales, pues son aproximadamente 40 los trabajadores que ejercen este oficio tradicional en la Capital del Estado, los que deben llevar sustento a sus hogares y al estar limitado el acceso al parque, es difícil tener ingreso.



"Está de por medio la vida de muchas personas en su economía. Muchos de los boleros son padres y tienen personas que apoyar económicamente. Este periodo que está durando la pandemia podrían estar los boleros en la parte externa".



Cabe señalar que los chalecos que Unidad Ciudadana entregó, junto a una botarga y que los boleros portaban, tenían el logo del partido.



Apenas este jueves, el partido Podemos también distribuyó despensas y gorras con su logo en un módulo de vacunación en la ciudad de Veracruz.



Respecto a lo que hizo Podemos, Hernández Toriz dijo que no se puede lucrar con la necesidad de la gente y lo único que se debe hacer es realizar verdaderos compromisos con la población.



Partidos se vuelven “elefantes blancos”



Por otra parte, Hernández Toriz consideró que las instituciones políticas con el tiempo se han convertido en elefantes blancos que sólo se acercan a la población en época electoral.



"Los partidos políticos han olvidado el por qué están y el por qué de la vida y existencia de un partido político. Nosotros tenemos un compromiso social que asume la responsabilidad que nos toca. Un partido político con el tiempo se ha convertido en un elefante blanco que sólo está ahí en época electoral".



Puntualizó que Unidad Ciudadana lleva poco más de 6 meses y en ese periodo ha implementado diversas acciones para beneficio de la ciudadanía.



Además, informó que continuarán reuniéndose con diversos sectores de la población, haciendo una política distinta.



"Estamos organizándonos con prestadores de servicio, meseros, cocineras, personas que laboran en hoteles y estamos recogiendo las demandas que tienen. Hay muchas acciones que estamos llevando a cabo y por respeto a ellos y la dignidad de la persona, no lo vamos a hacer de conocimiento público".



Para finalizar, Hernández Toriz aseguró que no harán eventos con gran asistencia como lo han hecho otros partidos, sino que irán poco a poco a las localidades de los 212 municipios de la entidad veracruzana.