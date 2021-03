Unidad Ciudadana todavía analiza si firmará Acuerdo por la Democracia

El secretario General de Unidad Ciudadana, Francisco Hernández Toriz, dijo que siguen analizando la posibilidad suscribir el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, al que convocó el Gobierno del Estado el pasado lunes y que pretende se firme este lunes entre los partidos políticos, poderes del Estado, instituciones electorales y Ayuntamientos.



Al respecto, dijo que recibieron la invitación por partes secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aunque desconocen la orden del día del evento.



“Estamos analizando aún, por medio de un oficio nos hicieron la invitación, desconocemos el orden del día, solamente recibimos un oficio que lo firma el Secretario de Gobierno. Para nosotros es importante asumir la responsabilidad que conlleva”, expresó en entrevista.



Hernández Toriz reiteró que es una obligación de los partidos políticos, los diferentes órdenes de gobierno asumir la responsabilidad que les toca, y dijo que a principios de marzo presentaron un similar ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin recibir respuesta.



“Este acuerdo que además nosotros lo presentamos ante el OPLE a principios de marzo, desafortunadamente no recibimos respuesta, al contrario hubo negativa, lo estamos solicitando nuevamente por la vía legal. Recordar que es obligación del órgano electoral atender las demandas ciudadanas y la de los partidos”, asentó.



Para él, debería ser el instituto electoral veracruzano el que reúna las demandas de las fuerzas políticas y convoque al acuerdo, no el Gobierno Estatal.



“El órgano electoral convocar a todas las fuerzas políticas, a todos los actores políticos, por supuesto a los tres órdenes de Gobierno”, apuntó.



A decir de Hernandez Toríz no se trata de protagonismos, sino que debe ser un compromiso social de los actores políticos, instituciones y Gobierno, el generar condiciones para que la jornada electoral se desarrolle en paz, en tranquilidad.



“Desafortunadamente no está ocurriendo esto en el Estado, son muchos los partidos los que están hablando de las amenazas hacia los aspirantes y estas malas prácticas de muchas personas que tienen intereses muy particulares en mantener el control político en regiones, en municipios”, aseguró.



El líder de Unidad Ciudadana denunció una vez más que los grupos que están enquistados en el poder en Veracruz le están haciendo mucho daño a la vida pública en las regiones y los municipios.



“Si ustedes recorren el Estado serán testigos de lo que vivimos en el norte, centro y sur. Es un problema muy recurrente, común y que desafortunadamente esta situación es ilegal e inmoral”, adicionó.



Aseveró que “hay hechos que ponen en riesgo las próximas elecciones como las amenazas hacia ciertos aspirantes y actores políticos y lo que nosotros queremos es generar esta gran unidad y entender que es una responsabilidad legal dentro de un marco legal y que debemos ser facilitadores para que ocurra de la manera inmediata”.



Finalmente Francisco Toriz reiteró que lo importante es que haya voluntad de todos para llevar a cabo la firma del acuerdo y lo que en éste se establece.