Unidad de Género UV atiende 30 denuncias por acoso y hostigamiento sexual

La coordinadora de la Unidad de Género de la Unidad Veracruzana (UV), Beatriz Rodríguez Villafuerte reveló que a la fecha atienden 30 denuncias por acoso y hostigamiento sexual, sin embargo, corresponderá a la dirección de cada facultad aplicar las sanciones correspondientes.



“Ahorita están pendientes de resolución 30 casos que se han atendido pero que también la coordinación de la Unida de Género no tiene atribuciones para sancionar”, explicó.



Reiteró que la Unidad a su cargo no emite sanciones y es respetuosa de la máxima autoridad en cada entidad académica, que son los directores y las directoras.



“Entonces corresponde a ellos, junto con sus grupos colegiados, ya sea la junta académica, tomar las decisiones correspondientes a cada uno de los casos que se presenten. Pero tenemos que ser cuidadosos. El dicho de la víctima tiene importancia y un peso fundamental”, indicó.



Hay que recordar que a finales de 2019 la UV publicó las cifras sobre sanciones por acoso y hostigamiento sexual dentro de la institución, informando que, en los últimos 4 años, se han ejecutado 11 rescisiones de personal.



A la par, también se han aplicado 11 suspensiones y se han aplicado 10 amonestaciones, con un subtotal de 32 casos de sanciones.



En cuanto al Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana recordó que todavía no está en funcionamiento, pues está sometido a análisis en las diferentes regiones de la Institución.



“Se presentó ante el Consejo Universitario el 9 de diciembre, con el compromiso de utilizar estos primeros 3 meses del año 2020 para socializarlo y para recibir opiniones, comentarios y la retroalimentación de toda la comunidad, es decir trabajadores académicos, administrativos y estudiantes.



“Nos interesa que sea un instrumento que sea del conocimiento de toda la comunidad. Se construyó a partir de las experiencias que hemos tenido, revisando protocolos de otras instituciones, pero en particular de aquellos casos que no encontraban solución por aquellas lagunas que de pronto aparecían en la Universidad”, indicó.



Detalló que el objetivo es que el 16 de abril se genera un documento para que el Congreso Universitario pueda votarlo en la sesión del 4 de mayo.



“Este protocolo es importante que se sepa, no va a ser un texto terminado, tiene que ser siempre en permanente construcción porque se sabe que los contextos, casos y situaciones van cambiando (…).



“El protocolo estará en revisión por la comunidad hasta abril y en mayo se presenta al Consejo Universitario; todavía no se implementa y si la votación es de aceptación, ya sea mayoritaria o unánime, entonces será el protocolo que se aplique”, aclaró.