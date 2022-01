Unidad de Salud Animal de Xalapa no atiende reportes, exponen

Animalistas de la Capital del Estado urgieron al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil designar al nuevo encargado de la Unidad de Salud Animal y es que acusaron que desde el cambio de administración no ha habido quien atienda rápidamente los reportes y urgencias relacionadas con mascotas en situación de calle.En redes sociales han expuesto esta situación y señalado además que la línea telefónica que se había habilitado para que los ciudadanos pidieran el apoyo en caso de arrollamientos de perros o gatos, o problemas de maltrato o abandono animal, no está funcionando."Hay muchas necesidades ahorita y se ha estado marcando a la Unidad de Salud Animal y no nos han contestado. No soy la única persona que lo expresa, sino que son más porque todas estamos en red y nos comunicamos. El interés está en saber quién está y que siga funcionando como lo hacía el doctor José Luis Ronzón Ronzón (exjefe del área)", expresó vía telefónica Rosalía Aceves, una de las activistas preocupada por los animales callejeros.Añadió que en la pasada administración lograron tener esterilizaciones gratuitas para rescatistas y ciudadanía en general en sus colonias, que están detenidas pese a suscitarse emergencias con perras en celo que concentran jaurías de machos buscando aparearse y que se han tornado agresivos con los transeúntes."Aparte como estuvo la situación de la pandemia hubo mucho abandono de mascotas y mucha gente ha estado trabajando sin cobrar nada, con mucho amor pero también se necesita mucho amor para que siga funcionando la institución poniendo a una persona que cubra las necesidades de Xalapa y alrededores", reiteró.Aceves insistió en que al marcar al número 228 810 74 00 no hay quien tome la llamada, lo cual ha dificultado la atención de las emergencias que se han suscitado en la ciudad."Necesitamos un titular o mínimo una persona que conteste los teléfonos, un email, una red social donde se pueda publicar, donde se pueda poner qué está pasando. Conozco al Alcalde Ahued y no tengo duda que pondrá a alguien con capacidad. Pero ahorita es una cuestión urgente (...) Desgraciadamente las llamadas no están entrando, no están conectando, entonces ¿a dónde nos dirigimos?", preguntó.Reafirmó que como ciudadanos preocupados por el bienestar animal requieren dicha designación para darle continuidad a las actividades del área adscrita a la Subdirección de Salud del Ayuntamiento capitalino."Yo considero que es prioridad, porque la salud mental de muchas personas va en función del bienestar animal. Es decir, hay animalitos en situación de calle, que están reproduciéndose, peleándose y hay muchos abandonados y que no han sido esterilizados y que son manadas que se vuelven agresivas y hay que parar eso", concluyó.