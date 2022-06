Unidades Médicas de región Zongolica sufren desabasto, lamentan habitantes

Pobladores de Zongolica denunciaron que continúa el desabasto de medicamentos en las Unidades Médicas de la región, incluso en tratamientos controlados, cuya falta pone en riesgo la vida de los pacientes.Indicaron que, por ejemplo, una persona que padece tuberculosis acudió la semana anterior a la Unidad Médica Rural de Totolacatla y encontró que no estaba su medicina.Preguntó al médico residente pero éste se deslindó del problema pues le comentó que el anterior galeno no dejó hecho el trámite; le consiguió seis pastillas pero al lunes siguiente no tampoco había el medicamento y no pudieron conseguirle.Explicaron que el medicamento en cuestión, Dotbal-S, es para el tratamiento de la tuberculosis en su fase intensiva.Comentaron que un conocido habló vía telefónica con el jefe de las clínicas y éste le dijo que no había medicina, y cuando le recordó que las instrucciones son de seguir el tratamiento al pie de la letra y tomar las dosis indicadas, respondió que no pasaba nada si la persona no tomaba la pastilla en tres días, después colgó.Preocupados por su paciente, los familiares estuvieron llamando a Xalapa hasta que finalmente alguien les hizo caso y les consiguieron el tratamiento.No obstante, dijeron estar preocupados pues uno de los médicos les comentó que "los tratamientos a nivel federal están escasos”, por lo que pidieron que se ponga atención a este tema y no se deje a los pacientes sin sus dosis.