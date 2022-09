Unión de Padres de Familia teme que niños de Veracruz usen falda en escuelas

La Unión Nacional de Padres de Familia pidió a las autoridades no generar confusión en las comunidades educativas en torno al uso del llamado uniforme neutro.El presidente nacional de la organización, Luis Arturo Solis Bravo, aclaró que están a favor del uniforme unisex como el caso del pants, pero la expresión de un uniforme neutro solo confunde a los estudiantes ya que se presta a que los niños puedan acudir con falda y las niñas con pantalón."Yo solicitaría a la autoridad que no se olvide del Tercero Constitucional en la cual contempla que la educación debe ser laica, por consiguiente debe de estar libre de ideología y el querer considerar un uniforme neutro en la cual el niño pueda ir con falda porque así lo contempló anteriormente la Ciudad de México... aunque luego modificaron su narrativa y dijeron que las niñas fueran con pantalón…“Pues bueno, yo creo que en un colegio por comodidad las niñas pueden ir con un pantalón, pero creo que querer imponer ciertas condiciones de narrativa y función de una ideología creo que están faltando al Tercero Constitucional".Solís Bravo mencionó que el uniforme da identidad, ejemplo de ello, la Marina Armada de México y el Ejército que traen un uniforme y que lo portan con dignidad por eso los hijos deben portar un uniforme como parte de la identidad de la escuela a la que asistan y no ir como quieran.