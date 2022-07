Unión de Trabajadores de Materiales demanda obras al Alcalde de Maltrata

Debido a que en lo que va de la presente administración no han podido trabajar con el alcalde de Maltrata, Margarito Ramírez Brenis, integrantes de la Unión de Trabajadores de Materiales para la Construcción, Fletes y Carga en General solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García para evitar un problema mayor.Los inconformes señalaron que “requerimos el pronto apoyo de nuestro gobierno, cabe mencionar que queremos evitar un conflicto y no llegar ante las estancias (sic) competentes (Tribunal de Trabajo y Previsión Social de Xalapa)”.Explicaron que el Alcalde y el director de Obras Públicas, Julio Rodríguez Pérez, no les otorgan ningún trabajo pese a que ya se están iniciando obras en el municipio.Indicaron que lo que han sabido es que han dado órdenes a las constructoras de no trabajar con ellos porque supuestamente el edil tiene compromisos con otras personas.Los integrantes de la unión señalaron que ellos pertenecen a las confederaciones CTM, CROM y FATEV en los municipios de Orizaba, Maltrata, Huiiloapan, Mendoza, Nogales e Ixtaczoquitlán y siempre han trabajado respetando las demarcaciones que les corresponden conforme a sus concesiones de placas por lo que esperan el apoyo de las autoridades estatales para llegar a un arreglo.