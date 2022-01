La Unión Nacional de Padres de Familia exige un regreso responsable a clases presenciales ante el incremento desmedido de casos de COVID-19 en la variante Ómicron en el país. Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente nacional de dicha organización, llamó a las autoridades educativas a reforzar de manera responsable el regreso a clases dado el incremento de contagios.Recordó que las autoridades educativas indicaron que las escuelas estarían listas para un regreso a clases presenciales a principios de enero y esto no sucedió, el manejo de la pandemia ha rebasado frente a la demanda de pruebas de COVID, proceso de vacunación eficaz y apoyo a instalaciones de escuelas en condiciones vulnerables."La preocupación que nos deja como padres de familia, es sentir que estamos en un ambiente de querer y no poder, cuando por contagios se cierran las escuelas siendo éstas, centros de detección y no de contagios, ya que el mayor riesgo de contagios se encuentra afuera de ellas".Ante ello hicieron una firme petición al Gobierno Federal, así como a los gobiernos estatales a reducir los aforos en actividades y sectores que realmente ocasionan contagios, a actuar en congruencia y no en conveniencia frente al color de los semáforos en cada estado.