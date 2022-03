"Los diputados están más preocupados por la grilla que por atender las necesidades de los ganaderos y el campo", expresó Ramón Moreno Flores, vocal de la Unión Regional Ganadera de Veracruz."No nada más a los ganaderos no nos atienden, sino a todo el sector primario que siembra su maíz, frijol… Todo el campo tiene muy poco apoyo", agregó.Y es que destacó que el campo ha estado abandonado por las autoridades, pues aún y cuando prometen apoyos diversos, los destinan a muy pocos o la burocracia hace no se pueda acceder a ellos.Ramón Moreno Flores insistió en que el campo siempre ha estado relegado: "no sé por qué el gobierno no voltea a vernos, si el campo es el que mantiene a las ciudades".Apuntó que otro problema es la escasez del agua y el cambio climático, situaciones que afectan a los ganaderos. "Cada año se pierden cabezas de ganado por lo mismo de siempre, por estar esperando que el gobierno voltee a vernos", concluyó.