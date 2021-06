Unión Zapatista exige que no se cobren cuotas escolares el próximo ciclo

No se debería de cobrar en el próximo ciclo escolar las cuotas escolares, pidió el delegado de la Unión Zapatista de Deudores de la Banca, David González, quien también dijo que se tienen que suspender la solicitud de útiles escolares y uniformes, esto con el fin de ayudar a los padres de familia, los cuales se han visto afectados por la pandemia.



"Definitivamente como lo hemos dicho, cada ciclo escolar es un dolor de cabeza para las amas de casa, los padres de familia en los gastos de uniformes, útiles, inscripciones, por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Educación a que piensen omitir los gastos como es el pago de cuotas de la sociedad de padres de familia pues muchas veces es la condición para que el niño pueda ingresar a la escuela”.



Cómo organización indicó que será una de las acciones por las que pugnarán, pues es necesario que no se exija el cobro de las cuotas por concepto de inscripción.



Y es que apuntó que no son términos de ley, pues es una aportación voluntaria, posteriormente los uniformes igual, estos no pueden ser tan rigurosos, se puede no comprarlos, los útiles no tienen que ser de algún tipo especial.



Añadió que también se genera una derrama económica y se da una generación de empleos y se mantiene una cadena comercial, pero ante eso, pide tener mucho cuidado y que los maestros no sean tan rigurosos cómo son cada año.