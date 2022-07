Universidad Benito Juárez falló en recibir a rechazados por UV: PRD Veracruz

Myriam Lagunes Marín, secretaría de agentes del PRD y Yolanda Rendón Hernández, secretaria de Comunicación Política de este partido, aseguraron que el “Sol Azteca” apoyará a los jóvenes veracruzanos y su educación.Lagunes recriminó la falta del aprovechamiento de los recursos, pues afirmó que “obras como el Tren Maya que afecta a la selva o un aeropuerto de donde no salen vuelos son sólo dinero tirado a la basura y que está afectando en lugar de apoyar a las nuevas generaciones”.“Nuestro trabajo como secretarias del PRD es abogar por las juventudes y apoyar en la medida de las posibilidades, pese a tener una acción limitada al no estar en una posición de toma de decisiones en el Gobierno”.En este sentido, anunció que este instituto político brindará un curso gratuito de ingreso a la Universidad Veracruzana, mismo que también funciona para la Normal. Que para tomarlo no será necesario afiliarse al partido, pues las secretarias reiteraron que su interés es apoyar a los jóvenes en el tema de educación.“El PRD con el Estado de Veracruz se compromete a atender las causas de las personas que lo requieran. El apoyo asistencial realmente no brinda un futuro para los jóvenes. El partido le apuesta a los jóvenes que se están forjando un nuevo futuro y que no tienen esa oportunidad”, recriminó Rendón Hernández, quien señaló que la Universidad Benito Juárez no ha solucionado la problemática de atender a los jóvenes rechazados de la Universidad Veracruzana.Asimismo, con la finalidad de apoyar a los estudiantes veracruzanos, los perredistas han conseguido convenios con 7 universidades particulares que siguen teniendo un porcentaje de becas significativo que serán otorgadas a quienes las necesiten.“Creemos que debemos apostar a la educación, es la llave para que logremos El Progreso, no programas asistencialistas mal llevados”, concluyó Rendón.